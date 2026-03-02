- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Pietrucci scrive al manager Asl, per riattivare prenotazioni...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci scrive al manager Asl, per riattivare prenotazioni on line e farmacie di servizio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:02 marzo 2026 – 09:21– “La ASL 1 con il suo insediamento e diversamente da quanto purtroppo avveniva nel passato, ha preso coscienza dei gravi problemi della sanità aquilana e avviato un confronto leale e corretto con le parti sociali in un’ottica di collaborazione e sinergia” scrive così, il consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD), in una nota invita al direttore generale dell’Azienda Sanitaria, Paolo Costanzi – “Un tale percorso – prosegue – sarebbe ancor più agevolato se il Comitato ristretto dei Sindaci svolgesse quella funzione di stimolo e raccordo che invece colpevolmente trascura – Nell’intento di agevolare e favorire il suo gravoso compito mi permetto – come ho sempre fatto – non solo di segnalare problemi o disservizi, ma anche di indicare qualche utile soluzione – Con questa mia nota, infatti, torno a segnalare che tra i tanti disagi che i cittadini devono affrontare quotidianamente ci sono le estenuanti file ai CUP (i Centri Unici di Prenotazione) che negli ospedali costringono spesso a ore e ore di fila –  Questo problema, volendo, potrebbe essere risolto reintroducendo una procedura che peraltro in tante Regioni genera risultati positivi e aiuta i pazienti – aggiunge la nota pubblicata. Si potrebbe, in sostanza, attivare il FarmaCup, il sistema di prenotazione online disponibile in farmacia  – spiega Pietrucci – con il quale è possibile prenotare in tempo reale visite specialistiche ed esami di laboratorio presso le strutture pubbliche e convenzionate – si apprende dalla nota stampa.  In tempo reale sarà possibile conoscere la disponibilità di posti, la sede in cui verrà erogata la prestazione, la data e l’ora fissata per l’appuntamento e la farmacia consegnerà un promemoria scritto della prenotazione, che servirà anche per il pagamento del ticket.  Questa esperienza – già attivata in passato – consentirebbe di realizzare il progetto delle ‘Farmacie di Servizio’ (previste da Decreti ministeriali del 2010) per erogare in farmacia anche altre prestazioni come test, analisi, monitoraggi, medicazioni, ecc.”. “Si tratta di una ‘piccola’ cosa, rispetti agli enormi problemi che affliggono la nostra sanità, mortificata da una politica che ha prodotto milioni di debiti, peggiorato le prestazioni, aumentato le tasse agli abruzzesi e costretto migliaia di persone a non curarsi per via dei costi e dei tempi delle cure – si apprende dalla nota stampa. Eppure questa ‘piccola’ cosa darebbe un segnale e dimostrerebbe che pian piano si può migliorare aiutando i cittadini soprattutto i più fragili e i più poveri – aggiunge la nota pubblicata. Sono certo dell’attenzione e della sensibilità con cui vorrà accogliere queste mie parole” conclude il consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red) 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it