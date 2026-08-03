Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: Sottovalutato l’incendio tra Lucoli e Roio. Urge una svolta nel sistema antincendi.

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:03 agosto 2026 – 08:46- “L’incendio tra Lucoli e Roio va avanti da 15 giorni – Dopo il primo intervento, l’impiego dei Canadair è apparso insufficiente e discontinuo, dimostrazione di un incendio che purtroppo è stato sottovalutato – riporta testualmente l’articolo online. Raccolgo le testimonianze dirette dei volontari di Roio e Lucoli impegnati sul fronte dell’incendio, tra cui il professor Enrico Perilli, coinvolto nelle operazioni di bonifica, e del consigliere comunale Stefano Palumbo, in costante contatto con il coordinamento della Protezione civile – si apprende dalla nota stampa. Il quadro che mi riferiscono è preoccupante: allo stato attuale non vi sarebbero squadre antincendio sufficienti, dedicate alla bonifica e sarebbero appena una decina i volontari impegnati a contenere i focolai residui e ad arginare l’avanzamento del fronte – si apprende dalla nota stampa. Altro che “sotto controllo…”. Non basteranno piogge previste per oggi (speriamo) perché se non viene fatto un lavoro di bonifica, l’incendio rischia di riprendere nei prossimi giorni – precisa il comunicato. Se questo corrisponde alla realtà, significa che c’è qualcosa nel sistema di coordinamento e gestione degli incendi boschivi che deve essere profondamente rivisto a partire dalla Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo abbiamo già visto con gli incendi di Monte Pettino e San Giuliano – recita il testo pubblicato online. Volontari lasciati soli e senza coordinamento se non addirittura ostacolati – precisa il comunicato. È difficile non pensare che, da quando è stato soppresso il Corpo Forestale dello Stato (io mi sono schierato apertamente contro quella riforma) si sia perso un patrimonio di competenze specifiche nella prevenzione, nel contenimento e nello spegnimento degli incendi boschivi – aggiunge la nota pubblicata. I danni, purtroppo, continuano a ricadere sui nostri boschi e sulle comunità. Resta immensa la gratitudine verso i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori e volontari che, con professionalità e sacrificio, stanno affrontando questa emergenza – Il problema non riguarda il loro impegno, ma un coordinamento e una gestione che meritano un’attenta riflessione – si apprende dalla nota stampa. Non è il tempo della ricerca delle colpe e delle polemiche – È il tempo delle decisioni – precisa la nota online. Chi oggi ha la responsabilità e la possibilità di intervenire per migliorare l’organizzazione lo faccia subito – Perché ogni ora persa significa altro territorio che brucia e altri danni che potevano essere evitati – precisa la nota online. La Regione Abruzzo apra una verifica interna sul funzionamento del sistema antincendio boschivo, ascolti chi è stato sul campo e intervenga per correggere ciò che non funziona – Perché ogni ora persa significa altro bosco che brucia, altro territorio che perdiamo e altri rischi per le nostre comunità”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it