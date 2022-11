Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci su Centro polifunzionale Luco Dei Marsi

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, interviene sul Centro polifunzionale del Comune di Luco Dei Marsi (AQ). “Con le tante risorse di cui la Regione dispone varrebbe la pena intervenire su opere, magari già avviate, che possano avere un valore ed una utilità culturale e sociale diffuse sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Opere pubbliche da valorizzare indipendentemente dal ‘colore politico’ dell’Amministrazione in carica, perché sono sempre a vantaggio della collettività intera – Mi riferisco, in questa circostanza, al Centro polifunzionale di Luco Dei Marsi, una struttura avviata e sorta molti anni fa con l’idea ambiziosa si offrire spazi culturali, ricreativi e sociali non solo ai cittadini del paese ma a tutta l’area circostante – si apprende dalla nota stampa. Il progetto costato finora circa 2 milioni di euro, e realizzato con fondi propri del Comune, ha bisogno di un contributo straordinario per essere completato, non essendo il Comune in condizioni di accendere nuovi mutui per ottenere le risorse necessarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Intervenendo subito – ed evitando così altri ritardi e un ulteriore degrado delle opere finora realizzate – si raggiungerebbe l’obiettivo di dotare il paese di un Teatro al servizio delle attività culturali e creative delle associazioni locali (la tradizione teatrale amatoriale è da sempre un pilastro dell’identità e della coesione collettiva), di una Pinacoteca e di aree espositive, di uffici pubblici con una qualificata aula consiliare, di spazi destinati agli incontri e alla socialità, di un Bar con i necessari servizi ricreativi – Sarebbe necessario un finanziamento di circa 1,8 milioni di euro che potrebbero essere anche individuati in diverse tranche essendo disponibile il progetto definitivo, ma non ancora esecutivo – recita il testo pubblicato online. E la stessa realizzazione degli impianti potrebbe essere studiata in modo modulare per evitare costi di consumo eccessivi, funzionalità e risparmio energetico – Anni fa la precedente amministrazione tentò anche una vendita, ma senza riuscire ad ottenere l’interessamento di un privato pronto ad intervenire per gestire l’impianto – riporta testualmente l’articolo online. Con l’intervento della Regione si completerebbe l’opera facendone un luogo di fruizione pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Considero questa una proposta concreta, ragionevole, giusta – E mi incarico fin d’ora di sostenerla con un emendamento in sede di Bilancio, augurandomi di trovare il consenso e il sostegno dei colleghi della maggioranza e del territorio marsicano – riporta testualmente l’articolo online. Sarebbe il modo giusto e costruttivo per impostare il confronto consiliare senza pregiudizi ed avendo a cuore unicamente gli interessi della nostra gente”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it