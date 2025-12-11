Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci su nomina comandante Polizia Municipale L’Aquila: “Il Ministero detta la linea”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 dicembre 2025 – 16:59- “In una nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno presieduto dall’ex Prefetto Piantedosi, ribadisce che ‘il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale appartenente ai ruoli della polizia locale, poiché tali figure sono reclutate con specifici requisiti professionali che le abilitano allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, sicurezza pubblica e polizia stradale’. Un sonoro schiaffo al Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e a Marsilio i quali hanno imposto a Sospiri di modificare la norma”. Lo scrive in una nota, che riceviamo e pubblichiamo, il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. Prosegue: “Ma é un duro colpo sopratutto al Sindaco dell’Aquila e alla sua giunta che negli ultimi ani ha fatto di tutto per mettere a capo dei vigli urbani figure a lui vicine, scelte in particolare tra i dirigenti comunali e che ogni volta sono state sonoramente bocciate dal Tar e dal Consiglio di Stato, a cui il Comune, quindi noi, ha dovuto pagare le spese legali – aggiunge la nota pubblicata. L’ultima nomina, quella dell’architetto Marco Marrocco è stata possibile grazie ad un emendamento targato destra regionale, con cui Marsilio ha voluto dare una sponda al sodale Biondi – Ebbene Piantedosi bacchetta anche Marsilio visto che secondo gli uffici del Ministero dell’Interno l’emendamento approvato “sembra porsi in contrasto e superare l’orientamento espresso dalla giustizia amministrativa” e che, conferendo un incarico di Comandante anche in assenza di requisiti per la qualifica di pubblica sicurezza, “sembra eludere la normativa e con ciò invadere la sfera di competenza dello Stato nella materia dell’ordine e sicurezza pubblica”. I Fratelli d’Italia devono smetterla di sentirsi al di sopra della legge”. “All’Aquila si nomini subito una figura congrua e legittima a capo della polizia municipale – scirve in chiusura Pietrucci nella sua nota – La città ne ha particolarmente bisogno vista anche l’evidente necessità di una maggiore sicurezza urbana e considerato il farwest serale nelle vie della città del capoluogo di regione e nelle frazioni totalmente abbandonate da anni”. (com/red)

