Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci su ospedale L’Aquila: “San Salvatore non più adeguato. Ripensare l’area”

"La sanità pubblica all'Aquila va rilanciata e il primo passo è la progettazione e la costruzione di un nuovo ospedale San Salvatore". Lo afferma in una nota Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale aquilano del Partito democratico, ribadendo quanto ha già espresso anche a margine dell'inaugurazione della nuova sala d'aspetto della Unità operativa complessa (U.o. c.) di Radiologia dell'ospedale "San Salvatore", lo scorso mercoledì 5 novembre. Pietrucci mostra apprezzamento per l'iniziativa, ma al tempo stesso sottolinea "le gravi criticità che ancora pesano sulla sanità pubblica aquilana". "Siamo al paradosso – dichiara l'esponente dem – che la sanità pubblica si regge oggi anche grazie sopratutto alle operazioni di carità portate avanti da una realtà straordinaria e unica come L'Aquila per la Vita, a cui va il mio personale ringraziamento, e credo quello di tutti gli aquilani, per quanto ha fatto in questi decenni supplendo alle carenze degli investimenti regionali, in particolare per l'ospedale della nostra città". Il consigliere denuncia inoltre la "ripartizione iniqua del fondo sanitario regionale" e il rischio che il "San Salvatore", senza interventi strutturali, "diventi entro dieci anni l'ospedale più vecchio d'Abruzzo". "In questo contesto – aggiunge Pietrucci – condivido e apprezzo le parole del direttore generale Paolo Costanzi, che ha appena ricordato come il 'San Salvatore' sia una struttura nata negli anni Sessanta del secolo scorso e ormai segnata dal tempo, divenuta sempre più difficile e costosa da gestire, soprattutto per i costi energetici e di manutenzione – Costanzi, aquilano, persona lungimirante e manager di grande qualità, ha anche spiegato di essere al lavoro, tra gli altri, su un piano che prevede la sostituzione progressiva dell'attuale complesso ospedaliero, riconoscendo quindi la necessità di un profondo ripensamento dell'intera area sanitaria aquilana". "Da anni – afferma ancora il consigliere regionale – presento un emendamento da un milione di euro per avviare la progettazione del nuovo ospedale 'San Salvatore'. È urgente realizzare almeno un nuovo blocco dell'emergenza e ripensare complessivamente l'intera area, a partire dai parcheggi, che oggi rappresentano un problema quotidiano sia per i professionisti sia per i cittadini. Non è accettabile che i dipendenti debbano arrivare mezz'ora prima per trovare posto e che gli utenti impieghino ore per parcheggiare". Per Pietrucci, la prospettiva deve essere quella di un ospedale moderno e competitivo, integrato con l'Università e con la Facoltà di Medicina: "Il 'San Salvatore' deve diventare un polo interconnesso, un punto di riferimento anche per la formazione e la ricerca, al pari dei nosocomi delle altre città abruzzesi dove sono previsti interventi di ricostruzione". Pietrucci ricorda poi come la Giunta regionale guidata da Marco Marsilio abbia stanziato giustamente "oltre 400 milioni di euro per gli ospedali abruzzesi, con un mutuo acceso per la costruzione del nuovo nosocomio di Teramo", mentre a L'Aquila "si continua a lavorare in un ospedale dove piove persino davanti alle sale operatorie". Un ospedale "rappezzato" e obsoleto con criticità insuperabili se non si investe per avere un ospedale nuovo modulandolo sull'esistente. "Questa è una situazione inaccettabile – conclude – e la politica tutta, non può restare indifferente – Io continuerò a impegnarmi anche nella prossima legge di bilancio, confrontandomi costantemente con il direttore generale Paolo Costanzi, sfidando le istituzioni che governano Regione e Comune dell'Aquila, insieme alla comunità aquilana e al Centro Sinistra, per definire insieme gli obiettivi indispensabili alla sanità pubblica e al futuro della città".

