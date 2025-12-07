Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci su scomparsa Marivera De Rosa, sindaco di Luco dei Marsi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:07 dicembre 2025 – 08:45- “Una notizia tremenda – Un grande dolore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marivera se n’é andata in silenzio e all’improvviso, lasciando un dispiacere infinito nel cuore di chi l’ha conosciuta – Ha affrontato una tremenda malattia con una dignità e una voglia di lottare davvero esemplari – precisa la nota online. Era una grande sindaca che metteva cuore, coraggio, coerenza e determinazione in tutto quello che faceva – si apprende dal portale web ufficiale. Era una combattente e una donna bella, dentro e fuori – Poche persone ho conosciuto così tenaci – precisa il comunicato. Il suo modo di vedere il mondo e di lottare contro le ingiustizie e le diseguaglianze, mi hanno insegnato tanto – riporta testualmente l’articolo online. Addio Marivera – viene evidenziato sul sito web. Addio Formidabile Forza – si legge sul sito web ufficiale. Un abbraccio immenso alla sua famiglia, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Luco dei Marsi”. Nota del consigliere regionale, Pierpaolo Pietrucci (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it