Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci sul parcheggio ex Inam all’Aquila

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “I nostri obiettivi erano chiari fin dal 2017: la zona di via XX settembre ha disperatamente bisogno di un parcheggio a servizio del centro storico, del pubblico impiego, dei commercianti, dei turisti, degli avventori e dei residenti di quell’area che – compresa tra la cinta muraria e il ponte di Santa Apollonia – non ha certo bisogno di ulteriore pressione o di altri attrattori di traffico – riporta testualmente l’articolo online. Oggi, dopo 7 anni di proposte, sollecitazioni, riunioni istituzionali – ne ho promosse tante quando ero Presidente della 2^ Commissione del Consiglio regionale anche considerando che il Comune aveva inserito l’immobile dell’ex INAM nel suo Piano Urbano della Mobilità, grazie all’allora assessora Carla Mannetti e che alla Asl sarebbe comunque andato un immobile di pari valore in permuta dall’Amministrazione aquilana – finalmente pare che il Comune voglia procedere seriamente su questa strada – si apprende dal portale web ufficiale. Bene – recita la nota online sul portale web ufficiale. E tuttavia occorre che l’infrastruttura sia davvero utile, all’altezza delle necessità e qualificante sul piano urbanistico – Risparmiamoci orrori architettonici come l’insulsa tettoia di piazza Duomo, la pavimentazione bianca o la ristrutturazione di Piazza Fontesecco, evitiamo di spendere milioni di euro per un semplice parcheggio a raso come a Porta Leoni e gestiamolo poi in modo sensato e intelligente e non a costi proibitivi che ne impediscono la fruizione – si apprende dalla nota stampa. Al posto di quel palazzo è giusto che nasca – e per questo venga da subito progettato così – un parcheggio multipiano sotterraneo, regolando poi la viabilità in accesso e in uscita per valorizzare davvero la nostra città e i monumenti e le chiese circostanti – aggiunge la nota pubblicata. Prima che si commettano errori irreparabili fingendosi e improvvisandosi grandi Archistar, chiediamo agli amministratori comunali che si apra un confronto pubblico, un dialogo trasparente con la città, un ascolto di proposte e soluzioni per rendere partecipe e responsabile la nostra comunità. Sarebbe un segno di intelligenza e di rispetto”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

