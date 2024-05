Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci sulla situazione del PS del S.Salvatore

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, attraverso una nota, è intervenuto per segnalare le difficoltà che si registrano al pronto soccorso dell’Ospedale dell’Aquila dove la situazione, secondo Pietrucci, è peggiorata dopo l’avvio dei lavori da parte della Asl. Il consigliere ha visitato la struttura nella giornata di ieri evidenziando che lo spazio inaugurato nei giorni scorsi che doveva ospitare 12 posti letto “è tuttora senza personale e la dirigenza medica è carente”. Situazione complessa anche nei locali di ingresso al Pronto Soccorso dove – scrive Pietrucci – “il personale non riesce a vedere e a controllare gli accessi di chi entra; chi è riuscito a fare il Triage (la valutazione del paziente e la priorità di trattamento), è costretto ad alzarsi e muoversi di continuo per verificare come stanno le persone prese in carico – Tutte operazioni che il personale è costretto a fare all’addiaccio, essendo costretto a tenere le porte aperte per verificare gli ingressi nei corridoi – Il tutto senza le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale che confondono l’utenza in quei momenti drammatici”. Per il consigliere è aumentato il disagio sia per il personale medico e infermieristico, che per i pazienti – precisa il comunicato. “Si deve subito porre rimedio e riorganizzare il sistema di accoglienza e cura nel Pronto Soccorso del San Salvatore, aumentando il personale e assicurando la minima, dignitosa e tempestiva accoglienza di chi ha bisogno di cure, coinvolgendo nelle scelte di ristrutturazione chi conosce e vive in prima fila uno dei reparti più delicati dell’ospedale” conclude Pietrucci.

