Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci:valorizzare le opere di Marcello Mariani

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Oltre un anno e mezzo fa avevo rivolto un accorato appello all’Amministrazione civica e alla Regione per un comune impegno istituzionale teso a valorizzare e promuovere il patrimonio artistico a cui Marcello Mariani ha dedicato la sua vita individuando uno spazio in cui esporre le sue opere, seguendo il progetto indicato dal figlio Daniele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Purtroppo in questi 20 mesi nulla si è mosso”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci e prosegue: “Eppure le occasioni di valorizzazione dell’opera del Maestro non sono mancate e soprattutto gli Enti hanno avuto ed hanno a disposizione ingenti risorse finanziarie da destinare a interventi “strategici” e di prospettiva che consentano sul lungo periodo investimenti di valenza culturale, formativa e sociale – si apprende dalla nota stampa. In questi giorni il figlio dell’artista, Daniele Mariani ha lanciato un allarme e un appello sul destino di tre grandi, splendide tele del papà Marcello – “Inferno”, “Purgatorio” e “Paradiso” all’epoca commissionate dall’ATAM e recentemente restaurate – che il 21 marzo verranno messe all’asta – viene evidenziato sul sito web. Non credo sia necessario ribadire quanto il prestigio artistico di Marcello Mariani abbia varcato i confini locali e nazionali dando all’Aquila il lustro di un artista di caratura mondiale che ha dialogato per tutta la vita con la sua, con la nostra città tanto da citarla continuamente nei suoi lavori – aggiunge la nota pubblicata. Non si tratta soltanto di proteggere la memoria di un tale talento, ma di rilanciare in uno spazio pubblico l’idea di una “città officina”, laboratorio, fucina di cultura e inclusione – si apprende dalla nota stampa. Spero che l’occasione riapra il confronto e aiuti una soluzione per la città capoluogo di tributare il giusto spazio ai propri figli eccellenti – precisa la nota online. Per questo ripropongo la Lettera Aperta scritta tanto tempo fa, inoltrandola al Presidente Marsilio e al Sindaco dell’Aquila, con la speranza di incontrare finalmente l’attenzione e la sensibilità necessarie”, conclude Pietrucci – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it