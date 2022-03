Consiglio Regionale, la nota. PNRR, Angelosante: Domani audizione Marsilio IV C.

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

“Domani, a conclusione del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme a Emanuela Grimaldi, responsabile Dipartimento Presidenza, verranno auditi nel corso della IV Commissione per riferire circa le linee di intervento e lo stato di avanzamento a livello regionale dei progetti del PNRR “. Lo comunica in una nota Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo e presidente della IV Commissione Politiche europee, internazionali, Programmi della Commissione europea Partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea, che aggiunge: “Il Presidente Marsilio e la Giunta regionale si erano impegnati, grazie alla risoluzione da me proposta e licenziata all’unanimità dalla Commissione che presiedo, ad avviare un monitoraggio degli interventi posti in essere dalla Giunta regionale per dare attuazione ai contenuti del PNRR gestiti a livello regionale; ad attivare piani di concertazione per individuare gli interventi rientranti nel PNR ed allineare il percorso regionale con quello previsto dal PNRR; ad assicurare il pieno coinvolgimento del Consiglio regionale, nonché la trasmissione della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire l’attuazione e l’impatto dei singoli interventi”. Il Capogruppo di Valore è Abruzzo Angelosante ha sottolineato a conclusione della nota: “Quanto previsto è una tappa fondamentale per poter successivamente riferire notizie precise ai singoli territori e rendere conto degli step di avanzamento e dei risultati ottenuti”. (red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it