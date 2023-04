Consiglio Regionale, la nota. Polizia, Falivene alle celebrazioni del Marrucino

- Advertisement -

– Chieti, 12 aprile – La garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene ha partecipato, questa mattina, alle celebrazioni del 171esimo anniversario della Polizia di Stato che si sono svolte nel Teatro Marrucino di Chieti – precisa il comunicato. Nel ringraziare le donne e gli uomini che ogni giorno svolgono il loro fondamentale servizio per garantire la nostra sicurezza, Falivene ha voluto evidenziare “il ruolo cruciale della Polizia postale e del lavoro che svolge per la sicurezza dei più giovani, soprattutto in un periodo in cui sono aumentati esponenzialmente i reati perpetrati attraverso il web. Voglio ringraziare pertanto il questore di Chieti Francesco De Cicco per la fattiva e proficua collaborazione con la quale stiamo lavorando in tal senso – Una interlocuzione che porteremo avanti anche in collaborazione con il prefetto di Chieti Mario Della Cioppa”.

