Consiglio Regionale, la nota. Polizia locale,Lega:dopo 10 anni nuovo Regolamento

– “Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento della polizia locale anche l’Abruzzo si adegua alle altre regioni d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Ci sarà un’immagine coordinata per tutti i corpi comunali della polizia locale, una scuola di formazione così da aumentare gli standard qualitativi in modo da assicurare un servizio ancora più efficace ed efficiente su tutto il territorio Regionale e migliorare la qualità lavorativa degli agenti – Il nuovo regolamento regionale che disciplina la Polizia Locale nasce da un ascolto e condivisione di idee con le associazioni sindacali”. Queste le prime parole del capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco, e del consigliere regionale Fabrizio Montepara all’approvazione del regolamento regionale per la polizia locale, che mancava da 10 anni, proposto dall’assessore leghista agli enti locali, Pietro Quaresimale – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

