Consiglio Regionale, la nota. Ponte via Ascolana, D’Annuntiis: affidati i lavori

– “Con determina n. 78/DPE014 del 23/06/22 il Genio Civile di Teramo ha affidato, alla ditta Di Sabatino Giuseppe & C. srl, l’esecuzione dei lavori – comunica il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis- L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione del ponte interamente in acciaio – recita il testo pubblicato online. La Regione, prosegue il sottosegretario D’Annuntiis, ha raccolto l’appello dei comuni di Alba Adriatica e Corropoli che avevano manifestato l’impossibilità ad intervenire per mancanza delle necessarie risorse finanziarie ed ha stanziato la somma di 1 mln di euro, dimostrando così la vicinanza ai cittadini e al territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione, quindi, ha posto il ponte di via Ascolana tra le sue priorità e raccoglie i frutti del lavoro svolto passando attraverso il reperimento delle risorse, la progettazione e l’acquisizione dei pareri degli enti sovracomunali – precisa il comunicato. A tal proposito voglio ringraziare gli ingegneri Giancarlo Misantoni e Mario Cerroni e tutta la struttura del Genio Civile di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Ora-conclude il sottosegretario D’Annuntiis- e’ indispensabile velocizzare la realizzazione dell’opera affinché venga ripristinata una viabilità di fondamentale importanza per i cittadini , le attività e le aziende del territorio”. (com/red)

