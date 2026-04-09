Consiglio Regionale, la nota. Porto Pescara, Blasioli: mancato dragaggio mette a rischio città e operatori

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:09 aprile 2026 – 08:56- “Apprendiamo la notizia della lettera del Sindaco di Pescara, che oggi chiede quello che ormai da anni sta rivendicando la marineria, e che noi denunciamo da tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Partito Democratico in questi anni ha sempre offerto ogni aiuto istituzionale per aiutare il settore, prevenire i danni a lavoratori e armatori e tutelare la filiera turistica, del commercio e della ristorazione – si apprende dalla nota stampa. Dal Governo presieduto da Giorgia Meloni, tra l’altro eletta in Abruzzo, Pescara avrebbe dovuto poter contare su fondi pronti per operazioni di somma urgenza, tese a liberare il porto commerciale, e fondi a sufficienza per eseguire un dragaggio corposo e duraturo – Ma così non è stato”. Lo scrive il vicepresidente del Consiglio e consigliere regionale PD, Antonio Blasioli, che aggiunge: “Sentire, oggi, che il Sindaco di Pescara sia ancora alla fase delle “letterine”, lascia sconcertati – Se Pescara non è adeguatamente considerata e se il Sindaco ha ancora intenzione di limitarsi a governare per via epistolare, siamo pronti noi ad una manifestazione a Roma con tutte le forze politiche, gli operatori del settore e con tutti coloro che hanno a cuore la nostra città. Altro che “letterine” per attestare la sua presenza, finora evanescente su questo tema – viene evidenziato sul sito web. Un buon Sindaco sarebbe già andato a Roma a sbattere i pugni sui tavoli ministeriali per far valere i diritti della sua città. Ma questo atteggiamento, che gentilmente vogliamo definire “morbido” è coerente con il disinteresse e la miopia amministrativa dimostrata fino a ora su questo tema – Un atteggiamento che fa il paio con la disattenzione che c’è stata da parte del Governo verso l’Abruzzo e, nello specifico, per la questione emergenziale e non più rinviabile di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Tra forze politiche dello stesso colore, che partecipano con le più alte cariche del Governo a diverse manifestazioni che si tengono in città, ivi comprese le campagne elettorali, non dovrebbero servire lettere – Ma bisognerebbe poter alzare il telefono e farsi ascoltare – Altrimenti la propaganda sulla cosiddetta filiera istituzionale, sbandierata in ogni dove, si palesa come l’ennesima operazione di marketing elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La verità è che il Sindaco di Pescara non avrebbe neanche dovuto arrivarci a scrivere, perché le cose richieste oggi avrebbero dovuto già essere risolte, dopo oltre 7 anni di amministrazione: non sono ammissibili i pochi fondi stanziati quest’estate, per un dragaggio ridicolo, che sta andando così a rilento rimuovendo talmente poco materiale, da essere stato già vanificato da quanto successo nei giorni scorsi”. “Le poche risorse investite, rispetto a quelle che sarebbero servite, hanno garantito a malapena le condizioni minime di sicurezza alla flotta pescarese per uscire e rientrare dal porto”, sottolinea Blasioli e continua, “Davanti alla cifra ridicola di questa estate e di fronte a un’emergenza non più rinviabile, il Sindaco avrebbe dovuto protestare e alzare la voce, chiedendo il rispetto della città e dei lavoratori, ma nonl’ha fatto – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche in quel frangente arrivò in ritardo con interventi minimi e avviati solo dopo le clamorose proteste della marineria, una parte della quale, ricordiamo, scelse di disertare la processione a mare in occasione della festa di Sant’Andrea – si apprende dal portale web ufficiale. E davanti alla vasca di colmata ancora strapiena, nonostante i fondi e le gare d’appalto aggiudicate dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, il Sindaco cosa fa? Oltre ad annunciare la “piazza sul mare”, che è ancora solo un cumulo di rifiuti, dov’è il suo impegno nei confronti del Provveditorato? È la stessa persona che quando era in opposizione tuonava contro la presunta inerzia della Giunta Alessandrini, organizzando una “gita”, in compagnia di altri consiglieri di opposizione, per protestare all’Aquila davanti alla sede del Provveditorato Opere Pubbliche, chiaramente senza sortire nessun effetto? O ha cambiato idea? Davanti ai ritardi di Arap e della Commissione Via sugli interventi di completamento del Piano Regolatore Portuale, sarebbe forse servito un supporto maggiore da parte del Comune, che ci è parso invece completamente inerte e in attesa degli eventi – Anche su questo, dov’è l’impegno del Sindaco che governa la Città da ormai 7 anni? Parliamo di questioni che come opposizione abbiamo sollevato sin da subito al livello nazionale, regionale e comunale, e sulle quali non ci siamo mai sottratti, mettendo sempre a disposizione la più ampia collaborazione istituzionale – La famosa “filiera” della destra di governo ha prodotto ad oggi un “dragaggetto” ridicolo e i cui effetti ormai si sono già perduti”. “Insomma, ancora una volta, se da un lato auspichiamo interventi celeri e risolutivi, dall’altro non possiamo dimenticare l’inerzia di questi anni e soprattutto il silenzio del Primo Cittadino davanti all’evidente abbandono del porto canale da parte delle autorità istituzionalmente preposte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo disponibili a fare sentire la voce di Pescara e degli abruzzesi – precisa la nota online. Se il Governo non la percepisce, e se il Sindaco ha intenzione di governare a suon di letterine, andremo noi a Roma, insieme a tutte e tutti coloro i quali hanno a cuore il futuro della marineria di Pescara”, conclude il consigliere PD. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it