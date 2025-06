Consiglio Regionale, la nota. Povertà educativa, al via progetto della Garante dei detenuti con Donatella Di Pietrantonio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “È partito venerdì 27 giugno un nuovo importante progetto contro la povertà educativa, fortemente voluto dalla Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Monia Scalera, e patrocinato dall’Assessorato regionale alle Politiche Sociali e dalla Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza – viene evidenziato sul sito web. Un’iniziativa rivolta ai minorenni ospiti delle strutture di accoglienza, con l’obiettivo di aprire spazi di ascolto, crescita e consapevolezza – si apprende dal portale web ufficiale. A dare voce alle storie e alle emozioni sarà Donatella Di Pietrantonio, Premio Strega, che leggerà con i ragazzi brani scelti e condividerà con loro un momento unico di confronto e riflessione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un progetto che intreccia cultura, diritti e umanità, portando la bellezza della lettura dove più ce n’è bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. Un segno concreto dell’impegno quotidiano per il sociale, per chi è più fragile, per non lasciare indietro nessuno”. E’ quanto si legge in una nota della garante dei detenuti della Regione Abruzzo Monia Scalera – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it