Consiglio Regionale, la nota. Premi Flaiano, Blasioli: Stabilità a una delle più importanti manifestazioni culturali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:30 giugno 2026 – 18:03- Il Consiglio regionale ha approvato oggi la legge che riconosce e sostiene i Premi Flaiano, garantendo alla storica manifestazione un quadro normativo stabile e una programmazione pluriennale delle risorse regionali – aggiunge la nota pubblicata. “Con questa legge – dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – la Regione Abruzzo, dopo ben 53 anni, riconosce finalmente il valore di una manifestazione che da sempre rappresenta uno dei principali ambasciatori culturali dell’Abruzzo in Italia e nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. Non si tratta soltanto di prevedere un sostegno economico, ma di offrire agli organizzatori la certezza necessaria per programmare con anticipo, consolidare relazioni internazionali e continuare a far crescere un appuntamento che ha contribuito in modo determinante alla promozione del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. La storia dei Premi Flaiano è strettamente legata a quella di Pescara e dell’Abruzzo – Grazie alla visione di Edoardo Tiboni, e al lavoro portato avanti con continuità da Carla Tiboni, negli anni la kermesse ha accolto alcuni dei più grandi protagonisti della cultura, del cinema, del teatro e della letteratura internazionali, trasformando Pescara in un punto di riferimento riconosciuto ben oltre i confini regionali”. Blasioli ricorda inoltre il percorso istituzionale che ha portato all’approvazione della norma: “Già nel 2023, in occasione della cinquantesima edizione dei Premi Flaiano, il Consiglio regionale aveva approvato una legge speciale di cui fui primo firmatario – aggiunge testualmente l’articolo online. Quella scelta rappresentava il primo passo verso un obiettivo più ambizioso: garantire stabilità a una manifestazione che, per storia e prestigio, meritava un riconoscimento strutturale – si apprende dalla nota stampa. Oggi quell’impegno viene mantenuto e mi sento di ringraziare l’intero Consiglio per il voto unanime – Investire nella cultura significa investire nell’identità, nella crescita civile e nello sviluppo del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Questa legge non deve essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza per rafforzare ulteriormente una delle più importanti manifestazioni culturali dell’Abruzzo e per continuare a valorizzarne il ruolo di promozione della nostra Regione”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it