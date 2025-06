Consiglio Regionale, la nota. Premio Benedetto Croce: svelati all’Emiciclo i nomi degli scrittori vincitori

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – I tre vincitori del Premio Croce 2025, XX edizione, sono: per la narrativa, Simona Dolce, con il libro “Il vero nome di Rosamund Fischer” (Mondadori); per la saggistica, Marzio Breda e Stefano Caretti, con “Il Nemico di Mussolini” (Solferino); per la letteratura giornalistica, Francesca Mannocchi, con “Sulla mia Terra” (DeAgostini).I dettagli dell’evento sono stati presentati questa mattina, a Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. La presidente del premio, Dacia Maraini, alla presenza della vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia, ha annunciato alla stampa i nomi dei vincitori – precisa il comunicato. Sono intervenuti anche il sindaco di Pescasseroli, Giuseppe Sipari, il consigliere regionale, Massimo Verrecchia, Simona Orsello (responsabile organizzativa della Fondazione Sipari) e Pasquale D’Alberto, responsabile dell’organizzazione del premio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento culturale è promosso e patrocinato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Questo Premio ha un valore inestimabile per la nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. – ha detto la Scoccia – Un lavorio di anni, costante, che rende straordinaria la riuscita di ogni edizione, soprattutto grazie al coinvolgimento dei giovani”.IL PROGRAMMA La premiazione è prevista per sabato 26 luglio, alle ore 17, a chiusura delle tre giornate conclusive della manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In una Pescasseroli che “sempre più – come dice la presidente del Premio Dacia Maraini – assume il ruolo di centro di iniziativa culturale di tutta la Regione”. Sarà presente anche Piero Genovesi, cui è destinato il Premio Speciale per il libro “Specie Aliene”, edito da Laterza – si legge sul sito web ufficiale. I tre temi al centro delle tre giornate, dal 24 al 26 luglio, sono: far conoscere aspetti inediti della vita e dell’opera di Benedetto Croce; valorizzare la lettura soprattutto fra le giovani generazioni, in un momento difficile sotto questo aspetto; porre al centro del confronto il destino del pianeta terra sia dal punto di vista geopolitico che ambientale – si apprende dalla nota stampa. La manifestazione inizierà giovedì 24 luglio, alle ore 17, con l’inaugurazione della biblioteca di Pescasseroli e con la presentazione del libro di Emanuele Felice, “Manifesto per un’altra economia ed un’altra politica”, edito da Feltrinelli – precisa la nota online. Alle 21, proiezione del film “Ecce bombo”, di Nanni Moretti, nel cortile del Museo D’Aurelio, “Nduccio”. Venerdì 25, alle ore 10, nel Museo Storico del Parco, incontro con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pescasseroli con Elisabetta Tosoni, autrice del libro “Rimanere sul sentiero”. Alle ore 17, in Piazza Umberto I, ricordo di Luca Serianni, riconoscimento “Buone pratiche sul territorio” al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Lanciano – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle ore 18, presentazione dell’opera di Giancristiano Desiderio, “Vita Intellettuale ed affettiva di Benedetto Croce”. Alle ore 21, sempre in Piazza Umberto I, incontro con Piero Genovesi sul libro “Specie Aliene”, premio speciale della presidente Dacia Maraini. Sabato 26, si inizia con il Premio alla memoria a Franco Ferrarotti, alla presenza della famiglia e della sociologa dell’Università di Bologna, Pina Lalli – precisa la nota online. A seguire la presentazione del libro “Mi sento abbandonato, la vera storia della trattativa per salvare Aldo Moro”, con gli autori Claudio Martelli e Francesco De Leo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle ore 17, la premiazione dei vincitori, condotta da Dacia Maraini e Marta Herling ed introdotta dal Coro Decima Sinfonia di Pescasseroli – precisa la nota online. A conclusione, alle ore 21, in prima abruzzese, la proiezione del film “Un Natale a casa Croce” di Pupi Avati – precisa la nota online.

