Consiglio Regionale, la nota. Premio Borsellino, Febbo: riconoscimento doveroso

– “Proprio nella giornata dedicata al ricordo delle vittime della mafia, il Consiglio regionale ha scritto una pagina importante per la storia abruzzese approvando all’unanimità il progetto di legge, da me presentato, per la partecipazione al Premio Borsellino – Il testo, tra l’altro, è stato illustrato questa mattina all’ex magistrato Giuseppe Ayala nel corso di un incontro con il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il prefetto dell’Aquila Cinzia Teresa Torraco – recita il testo pubblicato online. Con questa Legge abbiamo dato il giusto riconoscimento a una manifestazione, siamo alla 31a edizione, molto importante che è rivolta soprattutto alle nuove generazioni per sensibilizzarle al ricordo dei tanti martiri delle mafie che a oggi sono arrivati a 1.069. Si tratta di vittime di un’orrenda mattanza ed è giusto che i giovani conoscano le loro storie e il loro sacrificio per la nostra Nazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo momento storico le mafie sono tornate alle origini, non più con mitra ed esplosivi ma appaiono più silenti e sembra che su questi fenomeni criminosi sia calato il sipario dietro il quale però loro continuano a tramare e operare – Pertanto, è indispensabile tenere sempre alte la guardia e la consapevolezza”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo a margine della seduta odierna del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

