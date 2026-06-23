Consiglio Regionale, la nota. Premio Croce 2026, annunciati i nomi dei vincitori: Tancredi, Esposito e Maggioni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 giugno 2026 – 13:54- Lucia Tancredi – Ersilia e le altre – Ponte alle Grazie, per la narrativa; Roberto Esposito – Il fascismo e noi – Einaudi, per la saggistica; Monica Maggioni – The Presidents – Rai Libri, per la letteratura giornalistica, sono gli autori ed i libri vincitori del Premio Croce di Pescasseroli 2026, XXI edizione – La Giuria, presieduta da Dacia Maraini ha quindi confermato, dopo una approfondita discussione, le indicazioni fornite il 21 maggio scorso dalle 70 Giurie Popolari – Ai vincitori va aggiunto il libro, menzione speciale della Presidente della Giuria, “L’Orso e la Formica”, Edizioni del Parco, di Elisabetta Tosoni, Umberto Esposito e Bruno D’Amicis.La cerimonia di Premiazione ci sarà il prossimo 25 Luglio, a Pescasseroli, a conclusione di tre giornate di iniziative culturali, che saranno realizzate tra Piazza Umberto I ed il cinema Ettore Scola – viene evidenziato sul sito web. I nomi dei vincitori e il programma degli appuntamenti sono stati presentati, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’organizzatore del Premio, Pasquale D’Alberto e la consigliera regionale Antonietta La Porta – si apprende dal portale web ufficiale. La Porta ha sottolineato la valenza della manifestazione ricordando anche Luca Serianni, figura significativa per il Premio Croce per aver contribuito alla partecipazione dei giovani – precisa la nota online. “Ritengo – ha evidenziato La Porta – che una delle caratteristiche fondamentali sia proprio la presenza delle Giurie popolari e quindi delle scuole e dei ragazzi – aggiunge la nota pubblicata. Ogni anno il Premio Croce diventa un grande laboratorio di idee ospitato nella splendida piazzetta di Pescasseroli”.Si inizierà, nel pomeriggio di giovedì 23 luglio, alle ore 17, con la presentazione del volume di Costantino Felice “Un Mezzogiorno particolare”. L’autore dialogherà con Paride Vitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A sera, alle ore 21, la proiezione del film “La Grazia”, di Paolo Sorrentino – aggiunge testualmente l’articolo online. Venerdì 24 luglio, giornata piena che inizierà alle ore 10, presso il centro visite del PNALM con la presentazione del libro di Sofia Franceschini, “Il respiro della foresta”, in collaborazione con il Parco Nazionale e con l’Istituto Comprensivo B. Croce di Pescasseroli – precisa la nota online. Alle ore 17, in Piazza Umberto I, consegna dei riconoscimenti in ricordo del professor Luca Serianni – precisa il comunicato. Alle ore 18,15, presentazione del “Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia”, edito da Treccani, con Emma Gimmattei, Valeria Della Valle e Francesca Russo – recita il testo pubblicato online. Alle ore 21, sempre in piazza Umberto I, incontro con gli autori del volume “L’orso e la Formica”, Edizioni del Parco, alla presenza degli autori Elisabetta Tosoni, Umberto Esposito e Bruno D’Amicis.Sabato 25 luglio, alle ore 10, al cinema Ettore Scola, Premio alla memoria di Sofia Corradi, promotrice dell’Erasmus. Saranno presenti Dacia Maraini, Francesca Russo, il rettore dell’Università D’Annunzio Liborio Stuppia e la dirigente dell’Istituto Scolastico Algeri Marino di Casoli, Costanza Cavaliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alle ore 17, in Piazza Umberto I, cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Croce 2026, XXI edizione, alla presenza della presidente della Giuria, Dacia Maraini, di Marta Herling, segretario generale dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, e delle autorità civili a partire dal Sindaco di Pescasseroli, Giuseppe Sipari – aggiunge la nota pubblicata. Alle ore 21, al cinema Ettore Scola, recital di Lucia Tancredi, vincitrice del Premio per la narrativa, che leggerà passi del libro premiato, “Ersilia e le altre”, con in sottofondo immagini legate alla storia narrata – viene evidenziato sul sito web. Nel corso delle tre giornate, grazie alla collaborazione della Fondazione Erminio e Zel Sipari, sarà possibile visitare il Palazzo dove Croce nacque – si apprende dalla nota stampa. Il Premio ha ricevuto l’apprezzamento di Intesa Sanpaolo, da anni main sponsor della manifestazione, per la quale era presente Anna Di Padova (Direttrice Area Retail Chieti/Sangro della Direzione Lazio Abruzzo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese) che ha ricordato come: “l’impegno del Gruppo a sostegno della cultura quale risorsa strategica per i territori, in grado di innescare una crescita diffusa e inclusiva”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it