Consiglio Regionale, la nota. Premio D’Angiò, Angelosante:”Eccellenza regionale”

– L’attore, sceneggiatore e cabarettista Enzo Decaro, il drammaturgo e regista Pino Quartullo, l’attrice stella del teatro Cinzia Leone, ma anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta: sono questi solo alcuni dei nomi dei premiati nell’ambito della XVII edizione del Premio Internazionale Carlo I D’Angiò, patrocinato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo – La manifestazione è stata presentata ieri nella sala consiliare del Palazzo comunale di Scurcola Marsicana (AQ). La rassegna vestirà il territorio, per due sere consecutive, di prestigio e celebrazioni di valore, a partire dal concerto della Banda dell’Aeronautica Militare, che si esibirà questa sera stessa, sul palco di Piazza Risorgimento – riporta testualmente l’articolo online. Scurcola Marsicana – culla storiografia della Battaglia dei Piani Palentini – sarà la bussola della storia medioevale della Marsica, riletta però in chiave moderna – viene evidenziato sul sito web. “La vera ambizione è che a breve – ha sottolineato in conferenza stampa il consigliere Simone Angelosante, delegato dalla presidenza del Consiglio regionale – riusciremo ad avere nella Marsica un evento che potrà competere con le altre manifestazioni di ampio respiro identificative della cultura abruzzese, come la Perdonanza aquilana, la Giostra Cavalleresca e il Mastrogiurato di Lanciano – recita il testo pubblicato online. Io sono convinto che, con questa riunione di forze ed utilizzando il canale di un evento storico come quello ricordato e celebrato dal Centro studi culturali d’Angiò, nel giro di pochissimi anni riusciremo a strutturare in Marsica un grande evento che diventi caratterizzante per il territorio tutto – Abbiamo approvato, di recente, in Regione la legge quadro sulla Cultura e abbiamo portato ad approvazione anche la legge regionale sui premi letterari”. ‘Compagna’ sin dall’inizio del viaggio del prestigioso riconoscimento d’Angiò, è la Fondazione Carispaq, che ha sostenuto e sosterrà il Premio anche per le prossime edizioni – precisa il comunicato. Entrambe le serate verranno presentate dal conduttore e giornalista Luca Di Nicola – si apprende dal portale web ufficiale.

Il Premio Internazionale Carlo I D’Angiò è stato ideato 17 anni fa dal presidente del Centro Studi Culturali omonimo, l’architetto Lorenzo Fallocco, che ha dichiarato in conferenza stampa: “Dopo l’edizione dell’estate scorsa, anche per il 2023 la celebrazione del Premio torna nel suo luogo d’origine, ovvero la città della Battaglia, Scurcola Marsicana, al centro della sua Piazza Risorgimento – Negli anni, infatti, ha toccato diverse tappe, tra cui Avezzano e Celano – riporta testualmente l’articolo online. Dopo il concerto di apertura di questa sera della Banda dell’Aeronautica Militare alle ore 20 e 45 (che celebrerà i suoi 100 anni di storia nell’unica tappa abruzzese), nella serata di gala del 7 luglio, andremo a premiare artisti del mondo dello spettacolo e personalità dell’emisfero culturale nazionale, che si sono distinti negli anni per traguardi raggiunti anche a livello sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questa edizione, saliranno sul palco lo storico medievista Federico Canaccini, che ha approfondito con rigore e dovizia la nota Battaglia di Tagliacozzo, e il dottor Francesco Maria Spanò, direttore People & Culture della Luiss Guido Carli e promotore del disegno di legge sul ripopolamento dei piccoli borghi”. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo patrocina anche per quest’anno l’iniziativa e andrà a premiare sul palco, domani sera, le eccellenze imprenditoriali delle aree interne: otterranno il riconoscimento d’Angiò, 5 imprese abruzzesi dal trascorso originale, longevo e lungimirante – si apprende dalla nota stampa. Anche una delegazione del Comune di Anagni – terra memore del famoso trattato di pace omonimo, stipulato nel 1295 fra Giacomo II di Aragona e Carlo II d’Angiò – sarà presente all’edizione di quest’anno del Premio – (com/red)

