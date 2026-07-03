Consiglio Regionale, la nota. Premio D’Angiò, Scoccia: Valorizzare la nostra storia con un progetto di legge dedicato

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:03 luglio 2026 – 09:29- Nella prestigiosa cornice del Teatro dei Marsi si è svolta la XX edizione del Premio Internazionale Carlo D’Angiò, uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio, dedicato a personalità che si sono distinte nei campi della cultura, dello spettacolo, dell’informazione, delle istituzioni e dell’impegno civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla cerimonia ha preso parte la vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Marianna Scoccia, che ha consegnato i riconoscimenti ad alcuni dei premiati, tra cui l’attrice e comica Valentina Persia, lo chef Davide Nanni e il cantautore Mimmo Locasciulli, protagonisti di percorsi professionali di rilievo e interpreti, ciascuno nel proprio ambito, di un forte legame con il territorio – recita il testo pubblicato online. Nel corso della serata, dal palco del Teatro dei Marsi, la vicepresidente Scoccia ha richiamato l’attenzione sull’importanza di valorizzare il patrimonio storico e identitario abruzzese, annunciando l’intenzione di promuovere un’iniziativa legislativa dedicata: “È arrivato il momento di iniziare a lavorare a un progetto di legge dedicato a Marsica Medievale, coinvolgendo in questo modo tutti i Comuni che raccontano questa storia – si apprende dal portale web ufficiale. Parlare della nostra storia, raccontarla e farla vivere ai nostri giovani è qualcosa di importante e noi istituzioni abbiamo il compito di farlo”. Nel corso della manifestazione, la vicepresidente è stata a sua volta insignita del “Premio R.A.L. Omnibus al merito”, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, quale attestazione dell’impegno svolto a favore del territorio, dell’attività istituzionale e del contributo offerto nella promozione dei valori della partecipazione, della responsabilità e del servizio alla comunità. Il riconoscimento rappresenta un attestato di stima per un percorso istituzionale caratterizzato dall’attenzione alle esigenze delle comunità locali e dall’impegno nella promozione di iniziative rivolte alla crescita sociale, culturale ed economica dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La XX edizione del Premio Internazionale Carlo D’Angiò ha visto la partecipazione di numerose personalità del panorama nazionale, tra i tanti accorsi ad Avezzano: Cesare Bocci, Daniele Capezzone, Fulvio Delle Donne, Claudia Gerini, Beatrice Luzzi, Laura Morante, Giorgio Pasotti, Thierry Pecout, confermandosi un’importante occasione di valorizzazione delle eccellenze, della cultura e del merito – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it