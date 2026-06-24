Consiglio Regionale, la nota. Premio D’Angiò: tra i premiati Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Scoccia annuncia legge regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 giugno 2026 – 13:04- L’Aquila – Laura Morante, Claudia Gerini, Cesare Bocci, Giorgio Pasotti: sono alcuni dei personaggi di rilievo nazionale che saranno insigniti, quest’anno, del “Premio Internazionale Carlo D’Angiò”. La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 2 luglio, alle 20.30, presso la Diocesi dei Marsi di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Gli organizzatori, durante la conferenza stampa di questa mattina, ospitata a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, hanno annunciato la probabile presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, si inserisce nello scenario degli anniversari dell’importante evento medioevale che ha cambiato il corso della storia d’Italia e dell’intera Europa: la Battaglia di Tagliacozzo (Inferno, canto XXVIII) nei Piani Palentini, del 1268, combattuta tra gli Svevi del re Federico II e gli Angioini di Carlo I d’Angiò, per il dominio dell’Italia Meridionale – L’annuncio dei vincitori di quest’anno è stato fatto dal direttore artistico del Premio e presidente del “Centro Studi Carlo D’Angiò”, Lorenzo Fallocco – recita il testo pubblicato online. Oltre ai riconoscimenti legati al mondo del cinema, saranno premiati: il trombettista, Nello Salza; il giornalista, Daniele Capezzone; l’autrice televisiva, Beatrice Luci; il docente di Letteratura latina medievale e umanistica, Fulvio Delle Donne; il professore di Storia Medievale presso l’Università Jean Monnet (Saint-Étienne), Thierry Pécout; il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – precisa il comunicato. L’onorificenza viene conferita a personalità, enti, associazioni che con le loro opere, azioni, l’impegno e la loro arte, hanno contribuito alla diffusione, promozione e sviluppo dell’immagine del nostro paese, mettendosi in evidenza nella cooperazione e sviluppo del tessuto sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Principale partner istituzionale dell’evento è il Consiglio regionale dell’Abruzzo, rappresentato questa mattina dalla vicepresidente, Marianna Scoccia – si legge sul sito web ufficiale. “Raggiungere il traguardo della 20esima edizione è un risultato significativo: vent’anni non sono uno scherzo, testimoniano la solidità, la costanza e la serietà di questo progetto”, ha dichiarato la Scoccia e aggiunto: “Spesso i premi vengono percepiti come semplici occasioni per consegnare riconoscimenti, ma il Premio D’Angiò è molto di più. È un presidio culturale, uno spazio di confronto in cui ascoltare storie di successo legate alla nostra terra – Sono momenti fondamentali per far conoscere l’Abruzzo, ed è per questo che la Regione è da sempre al fianco della manifestazione – Accolgo con favore l’idea lanciata dal presidente Lorenzo Fallocco: non dobbiamo limitarci a celebrare il premio in sé, ma dobbiamo lavorare a un progetto culturale integrato che coinvolga tutti i Comuni legati a questa eredità storica, incentrato sugli eventi della Battaglia di Tagliacozzo – riporta testualmente l’articolo online. La storia di questo periodo tocca da vicino molte nostre realtà. Penso ad esempio al mio comune, Prezza, legato a queste vicende attraverso la figura storica di Malmozzetto, su cui in passato abbiamo anche realizzato una pubblicazione in collaborazione con il Comune di Tagliacozzo, partecipando fin dalle prime edizioni con i nostri figuranti – precisa la nota online. La storia si intreccia ovunque nei nostri borghi ed è qui che dobbiamo investire – si apprende dalla nota stampa. Voglio lasciare un segno tangibile che rimanga nel patrimonio storico dei nostri Comuni – Raccolgo la sfida e la rilancio ai promotori del Centro Studi e di Marsica Medievale: sono a totale disposizione e pronta a presentare una proposta di legge regionale dedicata, ma ho bisogno del vostro supporto tecnico e contenutistico per scriverla – viene evidenziato sul sito web. Lavoriamoci insieme”.Tra gli intervenuti anche Patrizia Gallese, per il Comune di Avezzano, Pierluigi Panunzi, vicepresidente della “Fondazione Carispaq” (ente sponsor dell’evento) e Rosa Giammarco, vicepresidente di “Marsica Medievale” (progetto storico-culturale del “Centro Studi D’Angiò”).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it