Consiglio Regionale, la nota. Premio Dean Martin, Monaco: “Serata d’orgoglio, Giunta Marsilio investa risorse nel CRAM”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:03 agosto 2026 – 09:07– “Il Premio Dean Martin dimostra quanto sia viva e strategica la nostra rete globale, ma evidenzia anche quanto sia grave il disinteresse della Giunta Marsilio verso il CRAM”. Questo il commento del capogruppo regionale di Alleanza Verdi e Sinistra e componente del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, Alessio Monaco, “a margine della 18ma edizione del Premio Internazionale Dean Martin, tenutasi (sabato ndr) sera all’Arena dei Fiori di Montesilvano” si legge in una nota – si legge sul sito web ufficiale. “La manifestazione, nata nel 2008 per rendere omaggio alla figura di Dino Crocetti e alle sue radici montesilvanesi, celebra ogni anno i talenti e le eccellenze degli abruzzesi e dei loro discendenti che si sono distinti a livello internazionale in ambito culturale, scientifico, imprenditoriale e sportivo” prosegue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un evento che, secondo Monaco, “riporta al centro dell’agenda politica il tema dell’emigrazione abruzzese e l’esigenza di sostenere concretamente le strutture preposte a mantenere questi legami”. “Iniziative di questo livello dichiara il capogruppo AVS, ci ricordano quanto sia fondamentale il ruolo del CRAM. Parliamo della struttura nata per mantenere vivo il filo diretto con oltre 1.400.000 abruzzesi e con una rete di circa 100 associazioni attive nei cinque continenti: un vero e proprio ‘altro Abruzzo’ oltre i confini regionali, che rappresenta una risorsa inestimabile dal punto di vista culturale, sociale ed economico – riporta testualmente l’articolo online. Purtroppo, però, da diversi anni la Giunta Marsilio non dedica a questo organismo le risorse adeguate, e questo è un grosso errore: una posizione che ho ribadito più volte anche in Aula, sollecitando l’esecutivo regionale a cambiare rotta e a tornare a investire con convinzione sugli abruzzesi nel mondo” dichiara Monaco – recita il testo pubblicato online. “Un’edizione, quella del diciottesimo anno, arricchita dalle emozioni musicali offerte dall’Orchestra Dean Martin diretta da Antonella De Angelis e dalla presenza di ospiti di spicco come Pierdavide Carone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un doveroso ringraziamento va a tutta la macchina organizzativa, al Comune di Montesilvano con il Sindaco Ottavio De Martinis, e soprattutto alla Presidente del Premio, Alessandra Portinari, per la passione e l’altissima professionalità con cui porta avanti un progetto così prezioso per la nostra regione – È stato un momento di grande orgoglio – aggiunge infine – affiancare e celebrare eccellenze come la conduttrice Rai Benedetta Rinaldi, il regista Davide Cavuti, il CT della Nazionale di Futsal dello Zambia Andrea Cristoforetti, i manager Carlo D’Andrea, Bruno Rosato e Antonio Di Donato, insieme a Duilio Rabottini, Generoso D’Agnese e Geremia Mancini per il Premio Speciale ‘Gaetano Crocetti’. Il loro percorso ci ricorda da dove veniamo e quanto sia fondamentale continuare a sostenere chi porta in alto il nome dell’Abruzzo nel mondo”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it