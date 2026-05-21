Consiglio Regionale, la nota. Premio Diamanti all’Università di Teramo: la CPO Abruzzo celebra il talento dei giovani

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 maggio 2026 – 17:53L’Aquila, 21 maggio – In occasione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, la Commissione Pari Opportunità (CPO) della Regione Abruzzo ha partecipato questa mattina, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo, alla IV edizione del Premio Diamanti – “Non lasciarmi nel cassetto”. La presenza dell’organismo regionale ha voluto ribadire con forza il ruolo centrale delle istituzioni nel sostenere la crescita sociale delle nuove generazioni attraverso la cultura dell’inclusione, dell’ascolto e del rispetto – A portare i saluti istituzionali della Commissione è stata la presidente della CPO Abruzzo, Rosa Pestilli, che ha preso attivamente parte alla manifestazione consegnando personalmente i prestigiosi riconoscimenti – Nel suo intervento, la presidente Pestilli ha evidenziato il valore strategico della creatività giovanile come motore di equità: “Sostenere la creatività e la scrittura dei nostri giovani significa investire direttamente in una cultura del rispetto, dell’ascolto e della legalità. La CPO regionale è in prima linea per garantire che ogni voce trovi spazio e dignità, affinché il talento e l’espressione personale diventino strumenti concreti di partecipazione democratica e inclusione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” All’importante appuntamento istituzionale è intervenuta anche l’avv. Amelide Francia, componente della CPO regionale e presidente della Sottocommissione Legislazione e Sviluppo Economico – recita il testo pubblicato online. L’avv. Francia ha evidenziato l’importanza per i ragazzi di credere fermamente nei propri sogni, invitando la platea a una profonda riflessione sulla fortuna di poter studiare e coltivare le proprie aspirazioni – Il momento centrale della mattinata ha visto la consegna delle menzioni speciali della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Abruzzo, conferite direttamente dalla Pestilli a due studentesse che si sono distinte per la profondità e l’alto valore ideale dei loro elaborati: Sofia Falcone (Classe 2A – IISS “Gian Tommaso Giordani” di Monte Sant’Angelo, FG), premiata con la motivazione: “Per aver saputo dipingere il coraggio di guardare oltre ogni confine, trasformando il sogno in un varco di libertà e parità”. Elena Merlino (Classe 1A – Liceo Classico “Melchiorre Delfico” di Teramo), premiata con la motivazione: “Per aver dato voce alla forza resiliente dei desideri, che vibrano come musica anche tra le polveri del tempo e delle paure”.La Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le autorità, alle associazioni e alle realtà territoriali intervenute, ed esprime gratitudine al direttore del Premio, Davide Mastroianni –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it