Consiglio Regionale, la nota. Premio G. Carli a Niko Romito, Verrecchia (FdI): eccellenza che valorizza l’Abruzzo e il suo futuro

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il conferimento del Premio Guido Carli 2025 a Niko Romito è un riconoscimento meritato e prestigioso, che celebra un percorso di assoluta eccellenza – si legge sul sito web ufficiale. Con visione, talento e radicamento nella sua terra, Romito ha trasformato l’Abruzzo in un punto di riferimento internazionale per l’alta gastronomia, la ricerca e la formazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sua attività non si limita alla cucina d’autore ma rappresenta un autentico motore di sviluppo culturale, economico e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È con questa consapevolezza che il Consiglio regionale aveva già voluto attribuire un riconoscimento formale all’importanza strategica del progetto ‘Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito’, così come al progetto ‘Il laboratorio in cucina’ nel comune di Villa Santa Maria (CH). Due iniziative che contribuiscono a rafforzare il legame tra tradizione e innovazione e che collocano l’Abruzzo tra le eccellenze nazionali e internazionali del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’esperienza di Romito dimostra che il talento, quando coltivato con determinazione, può generare opportunità e trasformare il territorio in un centro di innovazione e sapere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Abruzzo può e deve guardare a queste storie come a modelli di crescita e sviluppo, nella convinzione che investire nella qualità e nella formazione significhi costruire un futuro solido per la nostra regione”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

