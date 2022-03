Consiglio Regionale, la nota. Premio Gen. Graziano: seduta solenne del Consiglio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – Una seduta solenne del Consiglio regionale dell’Abruzzo per il conferimento del premio “Rinascita” al Generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione Europea – viene evidenziato sul sito web. E’ quanto ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo, fissando la data dell’evento a venerdì 1 aprile, alle ore 11.30. La cerimonia sarà ospitata nella Sala Ipogea di Palazzo dell’ Emiciclo, all’Aquila – Graziano è l’Ufficiale Generale degli Alpini più anziano in servizio nell’anno celebrativo del 150° della Fondazione del Corpo degli Alpini – aggiunge la nota pubblicata. Il Consiglio regionale ha voluto riconoscere il suo impegno per la tutela della pace sia in Italia che all’estero e per aver preso parte a svariati progetti umanitari per l’attività di ricostruzione e di primo soccorso delle popolazioni colpite da eventi tragici – precisa la nota online. Il suo ruolo è stato decisivo anche durante il terremoto dell’Aquila del 2009, dove gli alpini furono tra i primi soccorritori dei feriti e ha collaborato con le istituzioni nazionali ed europee per la gestione della pandemia – viene evidenziato sul sito web. Il generale Claudio Graziano è presidente del Comitato Militare Europeo dal 2018. Nella sua lunga carriera militare è stato Comandante della Brigata Alpina Taurinense dispiegata in Afghanistan (2008) e successivamente Force Commander e Head of Mission della missione UNIFIL (Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite). Nel 2010 è stato promosso a Generale di Corpo d’Armata – Nel 2011 è stato nominato Capo di Gabinetto nel Ministero della Difesa ed ha assunto il ruolo di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano fino al 2018 (fonte difesa – si legge sul sito web ufficiale. it). (red)

