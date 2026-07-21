Consiglio Regionale, la nota. Premio Internazionale Carlo I d’Angiò e Marsica Medievale, proposta di legge Verrecchia-Scoccia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 luglio 2026 – 15:32– “I consiglieri regionali Massimo Verrecchia (FdI) e Marianna Scoccia (Noi Moderati) hanno presentato una proposta di legge che riconosce il Premio Internazionale “Carlo I d’Angiò” quale manifestazione culturale di interesse regionale permanente, valorizza il ruolo del Centro Studi Culturali Carlo I d’Angiò e rafforza il progetto Marsica Medievale, con l’obiettivo di promuovere e tutelare il patrimonio storico e identitario dell’Abruzzo” si legge in una nota stampa – si apprende dal portale web ufficiale. “Da oltre vent’anni il Premio rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, contribuendo a far conoscere la Battaglia dei Piani Palentini del 1268 e il patrimonio storico della Marsica attraverso il coinvolgimento di istituzioni, studiosi, giornalisti e personalità del mondo della cultura – viene evidenziato sul sito web. La proposta di legge riconosce inoltre il ruolo del Centro Studi Culturali Carlo I d’Angiò, protagonista di un’importante attività di ricerca e divulgazione storica, e sostiene il progetto Marsica Medievale, che promuove convegni, mostre, rievocazioni storiche, attività con le scuole, visite guidate e iniziative culturali finalizzate alla valorizzazione dei luoghi della Battaglia dei Piani Palentini e dell’intero patrimonio medievale della Marsica – Il testo punta anche a inserire stabilmente il Premio nelle politiche culturali e turistiche regionali, favorendone la promozione istituzionale, la collaborazione con enti, università e scuole e la valorizzazione dell’archivio storico, affinché questo patrimonio continui a crescere e a essere tramandato alle future generazioni” prosegue la nota – si apprende dal portale web ufficiale. “Con questa proposta di legge – dichiarano i consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Marianna Scoccia – diamo seguito all’impegno assunto pubblicamente nel corso dell’ultima edizione del Premio Internazionale “Carlo I d’Angiò”, ospitata al Teatro dei Marsi di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Vogliamo dare un riconoscimento stabile a una realtà che rappresenta un’eccellenza culturale dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il Premio Internazionale “Carlo I d’Angiò”, il Centro Studi e Marsica Medievale costituiscono un patrimonio di storia, cultura e identità che merita di essere sostenuto e valorizzato – Crediamo che investire nella memoria storica significhi creare nuove opportunità di crescita culturale, turistica ed economica per la Marsica e per l’intera regione”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it