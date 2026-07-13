Consiglio Regionale, la nota. Premio Parco Majella, Di Marco: 30 anni di temi che hanno anticipato priorità non solo letterarie

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:13 luglio 2026 – 13:52- Abbateggio si prepara a vivere il momento conclusivo della XXIX edizione del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Majella, una manifestazione che da quasi trent’anni unisce cultura, letteratura e attenzione per l’ambiente, portando in un piccolo borgo alle falde della Majella autori, lettori, studiosi e appassionati da tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. La due giorni finale, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio, accompagnerà il pubblico verso l’assegnazione dei riconoscimenti della XXIX edizione, con un programma ricco di appuntamenti dedicati al confronto culturale e alla valorizzazione del rapporto tra uomo, natura e territorio – Oggi la presentazione della kermesse con il presidente Ancotio Di Marco, il direttore artistico Marco Presutti, la professoressa Francesca Guazzelli, i professori Claudio Amicantonio e Alfredo Mazzoni e per la Giuria dei Lettori l’avvocato Liliana Rullo – Il primo appuntamento sarà venerdì 17 luglio con l’incontro tra gli autori finalisti e la Giuria dei Lettori, uno dei momenti più significativi del Premio, che permette un dialogo diretto tra scrittori e lettori – Al termine degli incontri la Giuria procederà con la votazione che decreterà i vincitori delle sezioni Narrativa, Poesia e Saggistica – si legge sul sito web ufficiale. Lo spoglio delle schede si svolgerà nella mattinata di sabato 18 luglio – recita il testo pubblicato online. La serata conclusiva, con inizio alle ore 19.00, si aprirà sabato 18 con la scopertura del pannello celebrativo dedicato all’edizione 2025 e proseguirà con la cerimonia di premiazione – Nel corso della serata saranno assegnati i Premi delle diverse sezioni, insieme ai numerosi riconoscimenti speciali, tra cui il Premio speciale alla memoria di Mario Mazzocca, e saranno proposti altri significativi momenti istituzionali e culturali – precisa il comunicato. Nel corso della cerimonia saranno inoltre assegnati:“Ventinove anni di Premio sono una realtà grande, come la responsabilità di aver cominciato a parlare di ambiente, biodiversità, transizione ecologica e tutela del patrimonio naturale quando nessuno ancora lo faceva a livello nazionale, arrivare a questo traguardo significa essere riusciti a guardare molto più avanti del proprio tempo, imponendo temi che sarebbero divenuti fondamentali – afferma il consgliere regionale e presidente del Premio, Antonio Di Marco – l Premio Parco Majella ha avuto questa capacità: intuire con largo anticipo che la salvaguardia della natura sarebbe diventata una delle grandi sfide del nostro presente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da un piccolo borgo alle falde della Majella è nato dunque un percorso culturale che di anno in anno ha saputo crescere coinvolgendo un pubblico sempre più ampio di autori, lettori e studiosi – Abbateggio è riuscita a trasformarsi in un luogo di elaborazione culturale riconosciuto a livello nazionale, dimostrando come anche una piccola comunità possa diventare un laboratorio di idee, confronto e visione – si apprende dalla nota stampa. Il Premio continua a promuovere una cultura che parte dalla natura per arrivare all’uomo, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente non riguarda soltanto gli ecosistemi, ma anche la qualità della vita, il modello di sviluppo e la responsabilità verso le future generazioni – precisa il comunicato. Custodire la biodiversità significa custodire noi stessi – aggiunge la nota pubblicata. È questo il messaggio che il Premio Parco Majella continua a diffondere con coerenza e lungimiranza”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it