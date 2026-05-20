Consiglio Regionale, la nota. Premio Parete 2026 a Luca Ferrari. Di Marco: una figura che rispecchia innovazione e qualità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 maggio 2026 – 15:01– “E’ stata presentata l’edizione 2026 del Premio Parete, giunto alla sua decima edizione e dedicato alla memoria del finanziere abruzzese superstite di Dachau, Ermando Parete – si apprende dalla nota stampa. Un appuntamento di rilievo culturale e civile del territorio, capace di mettere in dialogo istituzioni, mondo accademico, forze dell’ordine e protagonisti dell’innovazione contemporanea – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della cerimonia di presentazione, alla caserma della Guardia di Finanza di Pescara, è stata la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio ad annunciare che il Premio Parete 2026 sarà conferito a Luca Ferrari, cofondatore e amministratore delegato di Bending Spoons, realtà tecnologica italiana che nell’estate 2024 ha acquisito la piattaforma olandese WeTransfer” si legge in una nota stampa – “L’evento ha visto la presenza del Prefetto Luigi Carnevale; del generale di brigata Fabio Massimo Mendella; comandante regionale della Guardia di Finanza in Abruzzo; del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri; del Sindaco di Penne Petrucci, in rappresentanza della Provincia di Pescara; del colonnello Bartolomeo Scalabrino; comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, del consigliere regionale Antonio Di Marco (PD) e membro del comitato scientifico del Premio, di Donato Parete e della stessa Concita De Gregorio”. “Il Premio Parete compie dieci anni e ogni edizione conferma la visione lungimirante che ne è all’origine – dichiara Di Marco –. Il riconoscimento, dedicato all’eccellenza economica e intitolato alla memoria del finanziere e sopravvissuto a Dachau Ermando Parete, mantiene un forte legame con la sua attualità e con i valori che egli ha incarnato: coraggio, resilienza e impegno civile, che ancora oggi ispirano la scelta dei premiati – Parete è stato un cittadino illustre e memorabile di Abbateggio: con la sua storia e il suo esempio ha lasciato un’impronta profonda nella coscienza civile e culturale di questa terra – si legge sul sito web ufficiale. Ricordarlo attraverso un premio che valorizza l’eccellenza e l’ingegno è il modo più autentico per tenere viva quella memoria”. “Sono lieto che ad annunciare il destinatario di quest’anno – conclude Di Marco – sia stata Concita De Gregorio che ha saputo esprimere con intensità il senso della memoria e della testimonianza come riferimento essenziale per i giovanile che la scelta sia ricaduta su Luca Ferrari, CEO della società tecnologica milanese Bending Spoons, un imprenditore che incarna innovazione, coraggio e radicamento nella cultura italiana, valori che il Premio intende celebrare”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it