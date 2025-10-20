Consiglio Regionale, la nota. Premio Russo, Monaco: partecipazione e grande emozione all’edizione 2025

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il consigliere regionale Alessio Monaco ha partecipato, nei giorni scorsi, alla 12ª edizione del Premio Nazionale “Antonio Russo”, che si è svolta a Palazzo Sirena di Francavilla al Mare – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa, che celebra la memoria del giornalista abruzzese Antonio Russo, ucciso nel 2000 mentre conduceva un’inchiesta in Cecenia – si apprende dal portale web ufficiale. “L’evento – si legge in una nota diffusa da Monaco – rappresenta un momento di grande valore civile e culturale, dedicato alla libertà di informazione e al giornalismo d’inchiesta – viene evidenziato sul sito web. Durante la cerimonia sono stati premiati: Daniele Piervincenzi (Televisione); Ugo Tramballi (Carta stampata); Lorenzo Tugnoli (Fotografia); Massimo Alberizzi (Premio alla carriera); Giuseppe Zaccaria (Premio alla memoria). Un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai relatori, ai tanti presenti, alla famiglia Russo e, soprattutto, a tutti i premiati: le vostre storie, il vostro coraggio, la vostra coerenza sono un esempio prezioso per tutti noi – precisa la nota online. I giornalisti d’inchiesta e i reporter sono i primi costruttori di pace, perché ogni processo di pace ha bisogno, innanzitutto, di verità, di voci e immagini che raccontino le terribili realtà dei territori di guerra – si legge sul sito web ufficiale. Il Premio Antonio Russo è un segnale forte dall’Abruzzo: la voce di chi racconta non può essere zittita”. (com/red)

