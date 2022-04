Consiglio Regionale, la nota. Presentata la quinta edizione di Artinvita

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– È stata presentata nella sede del Consiglio regionale a Pescara, la quinta edizione di Artinvita – Festival Internazionale degli Abruzzi, che si svolge dal 29 aprile al 15 maggio tra Arielli, Crecchio, Guardiagrele, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte e Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Artinvita, patrocinata e sostenuta dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, porta la grande arte contemporanea in Abruzzo, facendo da collante tra le più importanti organizzazioni del settore che operano sul territorio e quelle nazionali ed internazionali – precisa il comunicato. L’edizione 2022 include dieci eventi, per un totale di più di venti appuntamenti, tra teatro, danza, installazioni, cinema e musica – La programmazione completa è consultabile sul sito www.artinvita – com, dove si trova anche la biglietteria on-line – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Siamo davvero fieri di poter dire che ogni anno Artinvita amplia la propria rete e diventa un contenitore dentro il quale poter accogliere e poter mettere in relazione sempre più artisti, operatori ed istituzioni territoriali ed internazionali – precisa il comunicato. Per noi è fondamentale dall’inizio poter portare avanti da un lato una grande qualità artistica e dall’altro avere un forte impatto sociale che possa dare l’opportunità a tutti di partecipare al nostro Festival” hanno dichiarato Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni, direzione artistica del Festival che hanno aggiunto: “Oltre ai luoghi delle edizioni precedenti, per questa quinta edizione stiamo ridando vita ad una nuova struttura ad Arielli, la chiesa sconsacrata di San Rocco che lo scorso anno è stata notata da Simon Rouby, artista che quest’anno realizzerà l’installazione audiovisiva La memoria delle cose che sarà una delle numerose residenze artistiche ospitate dal Festival. Il concetto di residenze artistiche è un catalizzatore di esperienze per noi che ci consente di vivere e far vivere un territorio aprendolo ad artisti e pubblici eterogenei”. (com/red)

