Consiglio Regionale, la nota. Presentata l’edizione del “Festival AdArte” di Celano

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Alcuni dei più importanti artisti del mondo dello spettacolo e della cultura saranno i protagonisti della quinta edizione del “Festival AdArte”, con la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti, che si terrà a Celano dal 19 luglio al 14 agosto, organizzato dall’amministrazione comunale di Celano e presentato questa mattina nella sede del consiglio regionale a Pescara dal consigliere regionale Massimo Verrecchia, dal sindaco di Celano Settimio Santilli, dall’assessore alla sanità e politiche giovanili Antonella De Santis e dal maestro Davide Cavuti, direttore artistico del festival. Nel corso delle passate edizioni, la rassegna d'arte varia ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Giancarlo Giannini, Toquinho, Michele Placido, Massimiliano Gallo, Edoardo Leo, Giorgio Pasotti, Giuliana De Sio, Mogol, Ron, Luca Barbarossa, Gabriele Cirilli, Max Giusti, Leo Gassmann: il programma dell'edizione 2025 è caratterizzato dalla presenza di personaggi del mondo artistico e culturale di primissimo livello che si esibiranno all'interno del Castello Piccolomini di Celano. "Il "Festival Adarte" 2025 sarà caratterizzato da spettacoli di vario genere con la presenza di artisti importanti e molto seguiti dal pubblico per continuare il viaggio culturale intrapreso nel 2021 attraverso la musica, il teatro, la letteratura, la solidarietà, ha dichiarato il maestro Davide Cavuti, direttore artistico del festival: "È un privilegio per il nostro festival poter ospitare il concerto del maestro Nicola Piovani, a cui abbiamo assegnato, inoltre, uno special award del "Premio Tommaso da Celano", autore del Dies irae, che fu musicato da celebri musicisti del passato come Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Antonín Dvořák e molti altri". L'anteprima del festival si terrà sabato 19 Luglio (ore 21.30) con il cantautore Sergio Cammariere, noto per il suo stile raffinato che fonde jazz, musica d'autore e sonorità mediterranee: accanto a lui, ci saranno Luca Bulgarelli (contrabbasso), Amedeo Ariano (batteria), Daniele Tittarelli (sassofono), Giovanna Famulari (violoncello). Lunedì 4 agosto (ore 21.30) Tullio De Piscopo porterà sul palcoscenico del Castello Piccolomini il concerto «I colori della musica», il tour in cui l'artista partenopeo racconta la forza trascinante della sua carriera, intrecciando ritmo, emozione e virtuosismo. Spazio alla grande musica da film di uno dei più importanti compositori cinematografici del mondo, il maestro Nicola Piovani, Premio Oscar (1999) per la colonna sonora del film "La vita è bella" di Roberto Benigni, che si esibirà con il suo ensemble martedì 5 agosto (ore 21.30) con il concerto-spettacolo "Note a margine". Il 6 agosto (ore 21.30) ci sarà l'appuntamento con la quinta edizione del "Premio Tommaso da Celano" che vedrà come ospiti d'onore l'attore Marco Bocci, il cantante Giò Di Tonno e personaggi del mondo della cultura. Il Beato Tommaso da Celano, nato nel 1190 circa a Celano, è stato un frate francescano, celebre per essere considerato l'autore della sequenza «Dies Irae» e per aver firmato due "Vitae" di San Francesco d'Assisi, una "Vita" di Santa Chiara, e almeno due "Lodi del Poverello". Il Festival proseguirà l'11 agosto (ore 21.30) con il concerto di Enrico Nigiotti e il suo "Summer Tour 2025", un viaggio sonoro che attraversa emozioni sincere e racconti autentici per il "Celano Viva Fest". Il "Festival AdArte" si chiuderà con lo spettacolo-concerto "Tu vuò fà l'americano – storie italiane in America" di Marcello Cirillo e Demo Morselli con la sua band (14 agosto, ore 21.30) che si terrà in Piazza IV Novembre: lo spettacolo teatral-musicale racconta con ironia e profondità le storie degli emigranti italiani partiti tra il primo Novecento e gli anni Sessanta alla ricerca del sogno americano. I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul circuito Ciaotickets e all'Ufficio Turistico di Celano (gli eventi del 6 agosto e del 14 agosto sono a ingresso libero). "Il 'Festival AdArte' rappresenta una delle espressioni più alte della nostra offerta culturale regionale», ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – «È la dimostrazione concreta di come investire nella cultura significhi investire nel futuro, nella crescita delle comunità e nello sviluppo turistico dei nostri territori. Manifestazioni come questa non solo arricchiscono il panorama artistico, ma generano valore economico, attrattività e identità. L'edizione 2025 conferma un livello qualitativo altissimo, in perfetta sintonia con la visione del governo regionale che considera la cultura un volano strategico di promozione e rigenerazione territoriale. Un plauso sincero all'amministrazione comunale di Celano, al maestro Davide Cavuti e a tutti gli organizzatori per l'impegno, la visione e la qualità che ogni anno riescono a garantire. Il 'Festival AdArte' dà lustro all'Abruzzo e merita di essere sostenuto e valorizzato sempre di più". "Torna il "Festival AdArte" al Castello Berardi-Piccolomini di Celano, una manifestazione giunta alla sua quinta edizione, che rappresenta un appuntamento di grande spessore culturale per l'intera Regione Abruzzo", ha dichiarato l'ingegnere Settimio Santilli, sindaco di Celano – "Sono certo che il pubblico, che ringrazio per la presenza numerosa nelle passate edizioni, accoglierà favorevolmente la nostra proposta artistica caratterizzata dalla presenza di artisti di grande qualità. Il mio ringraziamento va a tutti quelli che si adoperano per la perfetta riuscita della manifestazione". "Il "Festival AdArte", che ho ideato nel 2021, è una rassegna d'arte varia che vede la partecipazione, sin dalla sua prima edizione, di alcuni dei più importanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo», ha affermato l'Assessore Antonella De Santis. «Il mio desiderio è quello di coinvolgere sempre più giovani alle manifestazioni culturali della nostra comunità".

