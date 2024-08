Consiglio Regionale, la nota. Presentata sesta edizione Festival Dannunziano sul tema “Pescara è uno spettacolo”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Nove giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica: da Stefano De Martino ad Anna Foglietta a Giancarlo Giannini, passando attraverso Giordano Bruno Guerri che sarà il filo conduttore di ciascuna giornata, con la Scudetto Cup che vedrà riunite le squadre Under 15 di Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina e Pescara Curi e i Campionati Italiani Giovanili in Doppio di Vela con mille atleti – precisa la nota online. Si apre ufficialmente la sesta edizione del Festival Dannunziano che prenderà il via il 31 agosto con un evento straordinario: l’acquisizione del Fondo Paglieri, 14mila volumi per 150 metri quadrati di esposizione, per la nascita della Biblioteca dannunziana d’Abruzzo”. Sono le parole con cui il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha aperto la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del Festival Dannunziano sul tema di ‘Pescara è uno Spettacolo’, in programma dal 31 agosto all’8 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Presenti oltre al Presidente Sospiri, anche il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, il sindaco di Pescara Carlo Masci, gli assessori comunali alla Cultura Maria Rita Carota, ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese, al Turismo Zaira Zamparelli, il consigliere regionale Luca De Renzis per l’Ufficio di Presidenza, il consigliere regionale Leonardo D’Addazio e gli organizzatori della Scudetto Cup con Antonio Martorella e Alessandro Pavone per i Campionati di Vela – viene evidenziato sul sito web. “Innanzitutto il ringraziamento va al Presidente Marsilio, all’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo e al sottosegretario D’Amario che con la Fondazione CREA, istituita dal Consiglio regionale per seguire i grandi eventi, si sono dedicati a un programma di assoluto rilievo – ha detto il Presidente Sospiri -. Apriremo la rassegna con la conferenza promossa con Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione del Vittoriale, per presentare l’acquisizione da parte della Regione Abruzzo del Fondo Paglieri, che sarà donato al Comune di Pescara che lo allocherà in una struttura di rilievo, si sta studiando una soluzione all’interno dell’Aurum, e che costituirà la prima Biblioteca dannunziana d’Abruzzo: 14mila volumi per 150 metri quadrati di esposizione di una libreria d’epoca, molti dei volumi sono in edizioni uniche o limitate, un tesoro prezioso per chi studia o è appassionato del ‘900 e dell’epoca dannunziana – si apprende dal portale web ufficiale. A caratterizzare la sesta edizione del Festival sarà la celebrazione di 4 centenari d’eccezione: 100 anni dalla morte di Eleonora Duse, la più grande attrice italiana, la prima a cui la rivista Time ha dedicato una copertina; i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini che tutta Italia sta celebrando e a Pescara avremo Beatrice Venezi che presenterà il suo volume; i 100 anni della Coppa Acerbo e i 100 anni del nostro Circolo Canottieri al quale presto il sindaco Masci donerà la storica sede e il cui motto fu coniato proprio da d’Annunzio, ‘Arranca sotto’. Come sempre – ha proseguito il Presidente Sospiri – il programma del Festival è sterminato con decine di eventi che spaziano tra cultura, musica, teatro, politica e sport, con produzioni musicali e teatrali che sono esclusive per il Festival dannunziano e avere un artista che crea un evento appositamente per la nostra rassegna è un successo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra gli artisti avremo Anna Foglietta, Giancarlo Giannini, Stefano De Martino, Luca Ward, Edoardo Siravo, Federico Palmaroli-Osho, con un grande concerto d’apertura il 31 agosto che stiamo chiudendo in queste ore – si apprende dalla nota stampa. Torneranno la Notte dei Musei, il Tramezzino Letterario, momenti di dibattito coordinati da Guerri con Porro, Vespa, Cacciari e Galimberti e tre grandi eventi sportivi, ossia la Scudetto Cup, i Campionati Italiani Giovanili di Vela in doppio e il Trofeo dannunziano di Pugilato – aggiunge testualmente l’articolo online. Da sottolineare la sinergia tra le Istituzioni, Comune, Regione e Fondazione che nonostante i turni elettorali hanno allestito un ottimo programma di eventi tutti gratuiti – Vista la temporanea indisponibilità del Teatro d’Annunzio, sul quale presto saremo a lavoro, le manifestazioni si svolgeranno tra Stadio del Mare, Aurum e i Musei, a partire da Casa Natale d’Annunzio che ospiterà anche l’Annullo Filatelico dedicato alla Duse”. “Il Festival dannunziano – ha detto il sindaco Masci – non è solo il punto di riferimento dell’estate pescarese, ma è il momento in cui la storia e i personaggi che gravitano attorno al Vate diventano attrattori turistici che ci consentono di allungare la nostra stagione”. “Va dato il merito al Presidente Sospiri di aver voluto valorizzare e recuperare al patrimonio della regione Abruzzo e di Pescara la figura di Gabriele d’Annunzio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Festival si inserisce nel solco della politica culturale della Regione Abruzzo basata sul recupero della tradizione culturale, artistica e musicale, una rassegna che oggi costituisce l’iniziativa principale dell’estate pescarese – Pochi anni fa tale evento non esisteva, così come la Transumanza, che ha avuto il riconoscimento dell’Unesco, la Notte dei Serpenti che il 23 agosto verrà trasmessa su Rai 2, eventi che hanno tutti la stessa cornice, con una coerenza di programmi e una progettazione culturale che allunga la stagione estiva”. (com/red)Festival dAnnunziano

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it