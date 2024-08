Consiglio Regionale, la nota. Presentato all’Emiciclo il Festival dei Popoli Europei. Il 20 agosto concerto dei Boomdabash a Peltuinum

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Al via la seconda edizione del Festival dei Popoli Europei, a cura della Fondazione Consiglio regionale Eventi (CREA) che realizza le iniziative culturali sostenute dall’Assemblea legislativa – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo è continuare nel percorso di valorizzazione dell’area archeologica di Peltuinum che anche quest’anno farà da scenario ai due appuntamenti che si svolgeranno il 20 e il 21 agosto 2024. Martedì 20 agosto, alle ore 19, si esibiranno i Boomdabash mentre il giorno successivo, sempre alle ore 19, sarà la volta di The Celtic Tramps + Riserva Moac. L’ingresso a entrambi gli eventi è gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo dell’Emiciclo dall’assessore regionale Beni e Attività Culturali e di Spettacolo Roberto Santangelo e dal sindaco di Prata D’Ansidonia, Paolo Eusani – precisa la nota online. Il Festival dei Popoli Europei rappresenta una proposta culturale e di valorizzazione territoriale integrata che si inserisce all’interno di un programma molto più ampio che comprende altre manifestazioni come il Festival della Transumanza, la Settimana Dannunziana, la Notte dei Serpenti, solo per citarne alcune – Una serie di proposte variegate e di rilievo che contribuiscono a mettere l’Abruzzo al centro dei flussi turistici in Italia e in Europa – viene evidenziato sul sito web. L’intenzione degli ideatori Festival è unire tradizione e modernità, nel raccontare le storie dei popoli europei che insieme formano la grande patria europea, ponendo l’accento sulla valorizzazione delle identità. L’area archeologica di Peltuinum, compresa nei comuni di Prata d’Ansidonia e San Pio delle Camere, rappresenta un palcoscenico unico nel quale mettere in mostra il nostro patrimonio culturale che si apre alla modernità e rappresenta senza dubbio un elemento importante per lo sviluppo di tutto il territorio, uscendo dai confini regionali.“Vogliamo valorizzare le identità del nostro territorio – ha spiegato Santangelo – grazie a un palcoscenico stupendo che ha una vocazione naturale e una bellezza unica – Tra l’altro i concerti inizieranno alle 19 in modo da poter godere dello spettacolo che regalerà il tramonto alle spalle del palco – recita il testo pubblicato online. Il momento clou sarà quello del 20 agosto con i Boomdabash, un gruppo salentino grazie al quale è possibile favorire la contaminazione con la Puglia sulla via del Tratturo – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ un tema ragionato sulla convivenza di due regioni che devono dialogare anche per valorizzare le bellezze che hanno – aggiunge testualmente l’articolo online. Noi come amministratori ci interroghiamo spesso su come poter coinvolgere i giovani – ha ribadito l’Assessore – e riteniamo che questo possa essere fatto attraverso la musica e la proposta di modelli positivi – Il secondo giorno, il 21 agosto, sarà dedicato alla musica celtica con un tema che segua anche la vocazione del territorio”. La città di Peltuinum. Fondata dai Romani fra il I secolo a – si legge sul sito web ufficiale. C. ed il I secolo d.C. nel territorio abitato dall’antico popolo dei Vestini, si estende su un pianoro sopraelevato collocato tra la valle dell’Aterno e quella del Tirino, naturali vie di attraversamento dell’Appennino Abruzzese – Importante ruolo, sia politico che economico, rivestiva la città nel controllo strategico dei traffici commerciali legati ai percorsi della transumanza – si legge sul sito web ufficiale. Il sito archeologico rappresenta oggi un luogo di straordinaria testimonianza storica – viene evidenziato sul sito web. Tra le rovine visibili spiccano i resti del teatro di età augustea, tratti di mura e un tempio forse dedicato ad Apollo – Altro elemento architettonico di notevole importanza è la chiesa di San Paolo di Peltuinum del XII secolo (fonte: Fondo Ambiente Italiano).

