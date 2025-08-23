Consiglio Regionale, la nota. Presentato il Festival dannunziano, Sospiri: riscoprire d’Annunzio e valorizzare il territorio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:“Nove giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica: da Cristiano De Andrè a Noa, da Guè alla festa dei Vespucci, passando attraverso Giordano Bruno Guerri che sarà come sempre il filo conduttore di ciascuna giornata, con la Scudetto Cup che vedrà riunite le squadre Under 15 di Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina e Pescara Curi e il primo Trofeo Nazionale dell’Azzurro Dannunziano Under 13. Si apre ufficialmente la settima edizione del Festival Dannunziano che prenderà il via il 30 agosto con la Notte dei Musei”. Sono le parole con cui il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha aperto la conferenza stampa di presentazione della settima edizione del Festival Dannunziano sul tema di ‘Vivere Inimitabile’, in programma dal 30 agosto al 7 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Presenti oltre al Presidente Sospiri, anche il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota, e il direttore artistico Giordano Bruno Guerri in collegamento streaming.“Il VII Festival dannunziano – ha detto il Presidente Sospiri – è un’occasione per riscoprire la figura e il pensiero di d’Annunzio, ma anche per valorizzare il territorio, la sua identità e la sua vocazione creativa, aprendosi a un dialogo con artisti, studiosi e spettatori di tutto il mondo – riporta testualmente l’articolo online. Il programma è frutto di un lavoro intenso di Giordano Bruno Guerri che voglio ringraziare – si apprende dalla nota stampa. È difficile descrivere quello che accadrà in 9 giorni di iniziative, ma qualcosa voglio evidenziare: oltre che ringraziare il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo nella figura dell’assessore Santangelo, ringrazio anche i tanti sponsor che permettono gli eventi senza i quali non sarebbe possibile organizzare tanti eventi, e anche il Ministro del Turismo Santanchè che dà una mano anche al Festival dannunziano con una specifica scheda progettuale e ci permette di utilizzare spazi di promozione pubblicitaria specifici dedicati a Pescara, come accadrà con la serata del Dee Jay Time – con Radio DeeJay. Ed è importante perché graviamo in maniera diversa sul bilancio regionale rispetto al programma: voglio mettere in risalto la collaborazione con l’Università d’Annunzio che ha in quota parte scritto il programma, in cui c’è quello che è avvenuto nella regione in questo anno – riporta testualmente l’articolo online. C’è una sezione con i Vespucci, c’è il rapporto tra d’Annunzio e il Giappone, sarà presentato il catalogo del Fondo Paglieri – precisa il comunicato. Due i film in prima mondiale a Pescara: Futurismo Caffeina d’Europa, e, dopo il Festival di Venezia porteremo a Pescara il trailer del film Duse e sarà la prima italiana – si legge sul sito web ufficiale. Torna lo Scudetto Cup e c’è un concerto importante di Noa, l’artista israeliana che segna l’attività verso il dialogo in Terra Santa, avremo lo spettacolo esuli con il TSA che parla dei nostri connazionali nelle terre istriane e dalmate – Insomma quello proposto è un programma che ha in sé molto anche per le tecnologie: avremo i visori per visitare la casa di d’Annunzio al Vittoriale, e l’ologramma per parlare con d’Annunzio – riporta testualmente l’articolo online. Il tutto parte il 30 agosto con la Notte dei musei, il festival dannunziano ogni anno trova elementi di interesse per far conoscere il ‘vivere inimitabile’ ovvero la promozione artistica di D’annunzio”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it