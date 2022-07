Consiglio Regionale, la nota. Presentato Pdl riqualificazione città murate

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – E’ stato presentato questa mattina, a Palazzo dell’Emiciclo, il progetto di legge, di iniziativa del consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, per la valorizzazione delle città murate e delle fortificazioni della Regione Abruzzo – Il testo è stato sottoscritto anche dai consiglieri regionali Marianna Scoccia (Gruppo Misto) e Americo di Benedetto (Legnini Presidente). L’iniziativa ha come finalità la valorizzazione storico -culturale del patrimonio architettonico delle fortificazioni murarie rilevandone il forte carattere identitario che lega questi luoghi alle comunità regionali – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto di legge, che prevede un finanziamento di un milione di euro, ha tra le sue priorità l’accessibilità alle cinte murarie delle persone dotate di una mobilità ridotta e la strategicità delle mura all’interno dell’offerta turistica regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il consigliere Pietrucci ha voluto sottolineare come: “Questo progetto è stato depositato a novembre 2021, mesi prima del crollo delle mura che ha interessato Viale Ovidio all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’incuria di questi siti di interesse storico e culturale è inaccettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. C’è la necessità di un recupero di questi luoghi, non solo per il loro valore identitario, ma anche per la grande spinta attrattiva che le fortificazioni murarie hanno – Oggi presentiamo uno strumento che ha questa finalità e che auspico abbia il più ampio consenso da parte dell’Assemblea consiliare”. Il progetto di legge approderà nelle Commissioni Bilancio e Territorio del Consiglio regionale per essere esaminato – riporta testualmente l’articolo online. Alla conferenza stampa di presentazione del progetto di legge ha partecipato il sindaco di Tagliacozzo (AQ), Vincenzo Giovagnorio, in rappresentanza delle “città murate” abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. (red)

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it