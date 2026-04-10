Consiglio Regionale, la nota. Presidente Sospiri su nuova giunta Comune di Pescara: tanta strada da percorrere insieme

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 aprile 2026 – 18:50- “Nella nuova giunta nominata dal sindaco Masci, Forza Italia non ha fatto il ‘pieno di poltrone’: gli Azzurri avevano 5 posizioni all’inizio del secondo mandato, e ora, pur vedendo aumentare il numero degli eletti e delle preferenze con la ripetizione del voto lo scorso marzo, ha conservato 5 posizioni, ovvero quattro assessorati e il Presidente del Consiglio comunale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che è anche segretario provinciale di Forza Italia – viene evidenziato sul sito web. “Ancora una volta Forza Italia ringrazia per l’impegno, la dedizione e la tenacia con cui i nostri candidati hanno ripetuto la propria corsa – ha sottolineato il presidente Sospiri – permettendo al partito degli Azzurri di registrare un risultato straordinario – riporta testualmente l’articolo online. Chiarisco subito che le nomine in giunta, che hanno visto delle conferme e delle esclusioni, non vanno interpretate né lette come una lista di promossi o bocciati: l’avvocato Valeria Toppetti rappresenta una risorsa importante sotto tutti i punti di vista, altrettanto Eugenio Seccia, politico di lungo corso, esperto e professionalmente preparato – aggiunge testualmente l’articolo online. Ricordo che anche nella composizione della prima giunta comunale l’avvocato Claudio Croce e Marcello Antonelli rimasero in panchina, svolgendo con grande competenza il ruolo di consiglieri comunali, portando avanti progettualità e proposte di assoluto rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Quello che è avvenuto è il normale turn over della politica, che prima o poi abbiamo vissuto tutti – Sono sicuro che anche Valeria ed Eugenio, due amici prima che colleghi di partito, sapranno svolgere al meglio l’attività di amministratori anche dagli scranni dell’aula consiliare e nelle Commissioni – precisa il comunicato. In politica, nella vita di un pubblico amministratore, conta chi arriva alla mèta, e non chi parte per primo e con Valeria ed Eugenio, così come con tutti gli altri amici Azzurri, abbiamo ancora tanta strada da percorrere insieme”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it