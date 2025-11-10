Consiglio Regionale, la nota. Presidente Sospiri sui rapporti in maggioranza: “Nessun clima di tensione. Solo confronti”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:10 novembre 2025 – 12:08- “Personalmente non sono contro alcun esponente della mia maggioranza in Regione, men che meno contro il mio Presidente Marsilio – Visioni diverse su temi importanti sono naturali e spesso utili per offrire punti di vista differenti rispetto alle problematiche da approcciare e risolvere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma una cosa è certa: il Governatore Marsilio ha sempre avuto la mia collaborazione perché quello che conta è esclusivamente l’interesse del nostro Abruzzo”. Lo ha precisato il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, intervenendo sul presunto scontro interno alla maggioranza in Regione – si apprende dalla nota stampa. “La liturgia della politica ci dice che sono ammesse anche le ricostruzioni immaginifiche rispetto ai momenti di confronto che dentro una maggioranza sono scontati, normali, e anzi fondamentali per garantire la pluralità e la democrazia delle opinioni – ha sottolineato il Presidente -. Ma da qui a dare una interpretazione ‘drammatica’ della situazione, evidenziando un presunto clima di tensione, di scontro, di rivalità o di contrapposizione, ce ne passa di acqua sotto i ponti – aggiunge la nota pubblicata. Dunque benvengano i confronti e i dibattiti costruttivi, che sono essenziali per una maggioranza che continua a crescere e a guadagnare consensi”. (com/red)

