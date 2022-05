Consiglio Regionale, la nota. Prima Commissione: i provvedimenti approvati oggi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – La Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, durante la riunione di questo pomeriggio, ha approvato all’unanimità la risoluzione che chiede al Governo nazionale la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari assunti per 24 o 12 mesi – precisa la nota online. Approvato a maggioranza anche il progetto di legge, “Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati e disposizioni per valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse”. (red)

