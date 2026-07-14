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Consiglio Regionale, la nota. Prima Commissione, via al confronto sul progetto di legge sulle concessioni balneari

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:14 luglio 2026 – 15:27-  E’ iniziata oggi in Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” la discussione sul progetto di legge inerente “Disposizioni in materia dei beni del demanio marittimo per finalità turistiche-ricreative”, di iniziativa dei consiglieri Gianpaolo Lugini (Marsilio Presidente); Emiliano Di Matteo (Forza Italia); Carla Mannetti (Lega), alla quale si è aggiunto il capogruppo e presidente della Commissione, Vincenzo D’Incecco; del sottosegretario Daniele D’Amario e del presidente del Consiglio dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri – precisa il comunicato. La proposta  punta alla redazione di uno studio “finalizzato alla verifica e all’aggiornamento dei dati relativi ai rapporti concessori in essere nelle aree demaniali marittime insistenti sul territorio regionale, quantificando il rapporto tra le aree interessate dalle concessioni e le aree libere” spiega la relazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il riferimento è alla possibile eventualità legata alla proroga delle concessioni o al contrario alla pubblicazione di  bandi ad evidenza pubblica per assegnarle, ove ne ricorressero le condizioni – precisa il comunicato. Ad oggi le concessioni balneari sono prorogate fino al 30 settembre 2027, secondo la direttiva Bolkestein, entro giugno 2027 i Comuni dovranno avviare i bandi, le nuove licenze avranno una durata compresa tra 5 e 20 anni e sono previsti indennizzi per i concessionari uscenti – precisa la nota online. Nelle prossime sedute saranno ascoltati i Sindaci dei territori interessati.In prima Commissione è poi giunta la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri del Partito Democratico, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Dino Pepe, Sandro Mariani e Antonio Di Marco su “Riconoscimento dei palmenti abruzzesi quale patrimonio culturale regionale – interventi volti alla promozione, valorizzazione e salvaguardia”. I commissari hanno espresso parere favorevole su un emendamento a firma di Blasioli, che propone uno slittamento al 2027, per il reperimento delle risorse finanziarie utili a fronteggiare i costi derivanti dall’approvazione della norma – si apprende dal portale web ufficiale. In apertura dei lavori è stato espresso parere favorevole della maggioranza, e contrario delle opposizioni, sul progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale sul “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore di Automobile Club d’Italia”, “per servizi di riscossione e controllo in materia di tassa automobilistica resi nell’ambito della convenzione sottoscritta tra la Regione Abruzzo e l’ACI, per il quinquennio 2014-2018”. 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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