Consiglio Regionale, la nota. Prima seduta direttivo Cram. Verso legge organica sulle Comunità abruzzesi nel Mondo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila, 5 giugno – Questa mattina, a Pescara, si è tenuta la prima seduta del Consiglio Direttivo del CRAM (Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo), per la Legislatura 2024-2029. Sono intervenuti i componenti del Consiglio direttico: l’assessore Roberto Santangelo, delegato dal presidente Marco Marsilio; i consiglieri regionali, Antonietta La Porta, Luciano Marinucci, e Alessio Monaco; il rappresentante dell’Osservatorio per l’Emigrazione, Antonio Mario Innaurato; il dirigente del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva, Carlo Tereo de Landerset; la responsabile dell’Ufficio Programmazione Innovazione e Competitività delle Imprese Turistiche, Cinzia Liberatore – Punto centrale della riunione, la discussione sull’iter legislativo del progetto legge di Giunta regionale, “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel mondo”. Inoltre, si è fatto il punto sul programma annuale delle attività, in particolare sull’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi annualità 2025-2026 a favore delle Confederazioni, Federazioni e Associazioni iscritte nelle due sezioni dell’Albo Regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’incontro è servito, infine, per dare nuovo impulso alle attività del Cram in programma nel prosieguo della legislatura – si legge sul sito web ufficiale.

