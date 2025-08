Consiglio Regionale, la nota. Primo voto su rendiconto e assestamento di bilancio. Atteso parere della Commissione Bilancio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Il Rendiconto generale per l’esercizio 2024 e l’Assestamento al Bilancio di Previsione 2025-2027, hanno ottenuto questa mattina il parere favorevole della maggioranza, espresso in seduta congiunta, rispettivamente dalla seconda, terza, quarta e quinta commissione – si apprende dalla nota stampa. Le opposizioni hanno invece votato contro – recita il testo pubblicato online. I lavori sono proseguiti con la seduta della prima commissione bilancio, cui spetterà il parere di merito, che dovrebbe arrivare durante la seduta convocata martedì 5 agosto, prima dell’inizio del Consiglio regionale – “La Corte dei Conti ha valutato positivamente l’andamento della gestione della Regione Abruzzo con indici di miglioramento su tempi di spesa e di pagamento” ha riferito l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, illustrando le manovre ai commissari – aggiunge la nota pubblicata. “Per quanto riguarda l’assestamento – ha detto – è una semplice ricognizione delle risorse che abbiamo cercato di riallineare allo stato attuale”. L’assessore ha poi spiegato che il termine per l’approvazione è fissato al 31 luglio “ma le maggiori entrate saranno certificate dal Ministero dell’Economia e Finanze solo ad agosto”, riferendosi alle coperture del debito sanitario attraverso il maggior gettito Irpef, già votato qualche mese fa – Hanno partecipato ai lavori Fabrizio Giannangeli, direttore del Dipartimento Risorse, ed Emanuela Grimaldi, direttrice del Dipartimento Sanità.Sul fronte sanità e per ciò che attiene la proposta alla Conferenza Stato-Regioni dell’assessore alla salute, Nicoletta Verì, e del presidente Marco Marsilio, per un diverso riparto delle risorse, la direttrice Grimaldi ha riferito che domani ci sarà il tavolo tecnico, “dove sosterremo il presupposto dell’estensione territoriale della Regione e della densità abitativa – ha spiegato – per ottenere maggiori risorse da cui dipenderà l’andamento tendenziale del debito, che si attesta su 128milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’indicazione è stata inserita nel Programma operativo sui cui i Ministeri dovranno esprimere ora valutazioni di merito”. La direttrice ha aggiunto che le Aziende sanitarie dovranno adottare misure di contenimento della spesa del 2%, “rispetto ai costi di esercizio 2024, mentre la Cabina di regia sta lavorando alla centralizzazione degli acquisti”. Le prime bozze degli atti aziendali delle Asl saranno valutate dal Dipartimento – aggiunge testualmente l’articolo online.

