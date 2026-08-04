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Consiglio Regionale, la nota. Progetto CASE, il Difensore civico apre un confronto con il Comune dell’Aquila

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 agosto 2026 – 17:48- A seguito delle numerose istanze di intervento ricevute dagli inquilini del Progetto CASE cui sono state notificate le richieste di pagamento da parte del Comune dell’Aquila, il Difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio, ha aperto un confronto tecnico con l’amministrazione comunale al fine di acquisire informazioni sul procedimento di recupero crediti avviato – riporta testualmente l’articolo online. Dopo l’incontro odierno, nei prossimi giorni, Di Primio chiederà con una nota ufficiale di conoscere le procedure amministrative seguite in modo da poter dare puntuale riscontro ai cittadini che si sono rivolti alla Difesa civica – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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