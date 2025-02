Consiglio Regionale, la nota. Progetto Case, il Difensore civico Di Primio ha incontrato i cittadini all’Emiciclo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio torna ad occuparsi delle problematiche sollevate da alcuni cittadini residenti nel Progetto Case dopo il tavolo tecnico del il 28 gennaio scorso, al quale avevano partecipato il presidente dell’Ater L’Aquila e l’assessore ai lavori pubblici del Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Questa mattina, l’avvocato Di Primio ha incontrato i cittadini nella Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo e ha ascoltato le richieste in merito al pagamento del canone di locazione in capo agli affittuari e allo stato della ricostruzione degli appartamenti Ater. Nell’occasione, il Difensore civico ha chiesto ai cittadini l’elenco delle persone che hanno autoridotto il canone di locazione, da trasmettere poi al Comune, in modo da comprendere la via migliore da percorrere – si apprende dalla nota stampa. “Auspico si riesca a giungere a una soluzione per i disagi lamentati dai cittadini – ha spiegato l’avvocato Di Primio – e a questo scopo, a breve, provvederò a convocare un nuovo tavolo tecnico che coinvolga anche il Provveditorato alle Opere Pubbliche Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo è risolvere il problema dei condomini misti, avere certezza sulle procedure per la ricostruzione nonché sul finanziamento per la demolizione e la ricostruzione di 110 appartamenti Ater”.

