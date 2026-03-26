Consiglio Regionale, la nota. Progetto Cormoshield Abruzzo, sopralluogo di D’Addazio al Sakura lake

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:26 marzo 2026 – 15:34- Si è svolto ieri il sopralluogo del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, al Sakura Lake di Montesilvano, dove hanno preso ufficialmente avvio le attività del progetto di ricerca scientifica “Cormoshield Abruzzo”, promosso dall’associazione Nuovo Saline – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’intervento – spiega D’Addazio – punta a sviluppare strumenti innovativi per mitigare l’impatto del cormorano sugli ecosistemi acquatici e sulla filiera ittica regionale – La specie, considerata invasiva secondo la normativa europea, è responsabile infatti di ingenti danni alla pesca e all’itticoltura, arrivando a consumare fino a 700 grammi di pesce al giorno e incidendo anche indirettamente sugli stock ittici – precisa il comunicato. L’idea progettuale nasce, dunque, dall’esigenza di individuare metodiche efficaci e sostenibili per la tutela del patrimonio ittico, superando quelle tradizionali basate sull’abbattimento, spesso ritenute insufficienti o non risolutive – si apprende dalla nota stampa. Questa iniziativa – prosegue il Consigliere – rappresenta un passo avanti importante: per gestire una pressione ambientale di questa portata serve un approccio basato su conoscenza e ricerca, capace di trasformare un problema in un’opportunità di crescita per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Un modello sicuramente replicabile”. A illustrare nel dettaglio le attività è Gianluca Milillo, presidente dell’associazione Nuovo Saline – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il piano di lavoro prende il via all’interno del Sakura Lake e si fonda su un percorso di ricerca che unisce osservazione, raccolta dati e test sul campo – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è individuare sistemi di dissuasione specifici per la specie, non cruenti e sostenibili, in grado di proteggere gli ecosistemi e le attività produttive nel rispetto della biodiversità. Determinante è il contributo della Regione Abruzzo, che ha finanziato l’acquisto delle attrezzature necessarie all’avvio delle attività di ricerca, consentendo di impostare un lavoro scientifico strutturato e immediatamente operativo – recita il testo pubblicato online. A collaborare – evidenzia – sono diverse realtà del territorio: oltre a Nuovo Saline, capofila scientifico,e Sakura Lake ASD, che mette a disposizione le proprie strutture per i test, partecipano Amare Montesilvano per gli aspetti amministrativi, e l’Associazione Pescarese Ornicoltori per il supporto tecnico-scientifico”. Al sopralluogo erano presenti anche i consiglieri comunali di Montesilvano Deborah Comardi e Marco Forconi – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it