Consiglio Regionale, la nota. Progetto Sviluppo Aziendale aree agricole, Alessandrini: “Nuove pressioni edificatorie”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 maggio 2026 – 16:52- “Con l’approvazione in Consiglio regionale del regolamento per le costruzioni in aree agricole, la maggioranza di destra ha definitivamente gettato la maschera – viene evidenziato sul sito web. Tutta la narrazione costruita attorno alla nuova legge urbanistica regionale, presentata come strumento per contrastare il consumo di suolo e tutelare il territorio, si è sciolta alla prima vera prova dei fatti – precisa la nota online. Tra la difesa del paesaggio agricolo abruzzese e nuove possibilità edificatorie nelle campagne, la destra ha scelto il cemento”. Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, “dopo il voto avvenuto ieri in Consiglio regionale sul regolamento relativo agli interventi edilizi nelle aree agricole” si legge in una nota – si apprende dal portale web ufficiale. “Da oggi” prosegue “basterà avere il titolo di imprenditore agricolo per poter realizzare edifici con funzioni molto ampie in aree finora destinate all’agricoltura – viene evidenziato sul sito web. È un passaggio gravissimo, che apre un varco al rischio di nuova cementificazione del territorio rurale e a possibili operazioni speculative mascherate da attività agricole – La maggioranza dice di aver ascoltato il mondo agricolo, ma nel testo approvato non c’è una misura seria per sostenere chi lavora la terra ogni giorno – recita il testo pubblicato online. C’è, invece, un via libera a costruire di più e con meno cautele”. Alessandrini ricorda di aver presentato, “in Commissione e poi in Aula, un pacchetto di emendamenti per introdurre limiti, criteri e tutele nel regolamento – aggiunge testualmente l’articolo online. La destra ha respinto tutto, senza aprire un confronto vero sulle criticità tecniche emerse e senza entrare nel merito di proposte di assoluto buon senso – recita il testo pubblicato online. Una chiusura politica incomprensibile e dannosa”. Tra gli emendamenti bocciati “vi era la richiesta di limitare i manufatti destinati alla vendita ai soli prodotti agricoli effettivamente realizzati dall’azienda interessata – si apprende dal portale web ufficiale. Era una misura semplice e ragionevole” sottolinea “per evitare che le campagne abruzzesi vengano trasformate in aree commerciali o punti vendita scollegati dalla produzione agricola locale – Se si consente di costruire in area agricola, almeno si vincolino quelle strutture all’attività agricola reale e alla valorizzazione dei prodotti del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La maggioranza ha respinto anche questo”. “Sono state respinte anche le proposte a tutela del paesaggio – recita il testo pubblicato online. Nel regolamento approvato mancano limiti chiari e adeguati – In piena campagna potranno essere autorizzati interventi edilizi molto impattanti, anche con funzioni ricettive o commerciali, senza garanzie sufficienti per un territorio fragile e prezioso come quello abruzzese”. Secondo Alessandrini “il punto politico è evidente: la destra regionale ha confuso l’agricoltura con l’edilizia – viene evidenziato sul sito web. Ha raccontato questo regolamento come una risposta alle esigenze delle imprese agricole, ma non affronta i veri problemi del settore: crisi climatica, costi di produzione, concorrenza internazionale, accesso ai mercati, spopolamento delle aree interne, tutela delle produzioni di qualità. A tutto questo la maggioranza risponde consentendo nuove costruzioni in area rurale – si apprende dalla nota stampa. È una scorciatoia pericolosa e culturalmente sbagliata che rischia di snaturare ciò che rende riconoscibile la nostra regione: paesaggio, campagne, colline, produzioni agricole, equilibrio tra borghi e territorio rurale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si tutela l’agricoltura trasformando gli imprenditori agricoli in potenziali costruttori”. “Con i miei emendamenti” conclude “volevo rafforzare le tutele, evitare abusi e salvaguardare territorio, paesaggio e agricoltura di qualità. La maggioranza, che ha respinto tutto, si assume la responsabilità politica di un regolamento che non protegge l’Abruzzo rurale, ma lo espone a nuove pressioni edificatorie – Il Movimento 5 Stelle continuerà a contrastare ogni scelta che, dietro parole rassicuranti, apra la strada a consumo di suolo, speculazioni e impoverimento del patrimonio paesaggistico regionale”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it