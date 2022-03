Consiglio Regionale, la nota. Programma seduta consiliare di domani, 24 marzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – La seduta del Consiglio regionale, prevista per domani giovedì 24 marzo, con inizio dei lavori alle ore 10, si aprirà con l’esame dei seguenti progetti di legge: “Semplificazione del sistema regionale mediante abrogazione di leggi regionali”; “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2019, n.45 ((Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza – Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n.11 (Normativa in materia di bonifica)) e abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 23 novembre 2020, n.33; “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”; “Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”. L’Assemblea sarà chiamata, inoltre, ad esprimersi sulla risoluzione del consigliere Pierpaolo Pietrucci che chiede l’attuazione di un tavolo regionale in ordine al ripristino del Corpo Forestale dello Stato e su quella del consigliere Antonio Blasioli, dedicata al ripristino fondi Masterplan per la Loreto-Penne – Infine, saranno esaminati e votati due provvedimenti amministrativi in materia di bilancio del Consiglio regionale dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. (red)

