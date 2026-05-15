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Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pronto soccorso e blocco operatorio ASL Pescara, Di Marco: criticità che si ripetono

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:15 maggio 2026 – 08:32- “Le risposte ricevute dal direttore sanitario della Asl di Pescara, il dottor Di Luzio, confermano quanto avevo già segnalato nei giorni scorsi in merito alle criticità che interessano il pronto soccorso e il blocco operatorio – Si tratta di problemi che, purtroppo, non possono essere considerati episodi isolati: alcune criticità anche serie si sono già verificate in passato e oggi si ripropongono in un quadro complessivo che continua a destare forte preoccupazione”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco (PD)  “su un tema sollevato in Commissione a fronte di diverse segnalazioni da parte di utenti” si legge in una nota – “In particolare, la sospensione temporanea delle attività del blocco operatorio sarebbe stata causata da un guasto tecnico all’impianto di regolazione della temperatura delle sale operatorie, riconducibile a un’errata indicazione digitale che ha determinato un innalzamento dei valori interni, rendendo necessario lo stop delle attività per il ripristino dei parametri di sicurezza – sottolinea – si apprende dal portale web ufficiale. – Un elemento che non può essere sottovalutato è che lo stesso tipo di problematica si era già verificato nel mese di febbraio – recita il testo pubblicato online. Questo dato impone una riflessione seria sulla tenuta e sull’affidabilità di un’infrastruttura che è nuova e che dovrebbe garantire, per sua natura, i massimi standard di sicurezza e continuità operativa”. “Non è accettabile che in un presidio sanitario così delicato la funzionalità dei servizi essenziali possa essere condizionata da criticità che tendono a ripetersi nel tempo – riporta testualmente l’articolo online. Continuerò a chiedere verifiche puntuali e interventi risolutivi, perché medici e operatori sanitari devono poter lavorare nelle migliori condizioni possibili – precisa la nota online. Ne va non solo della loro sicurezza, ma soprattutto del diritto alla cura dei cittadini, che deve restare sempre una priorità assoluta del sistema sanitario pubblico” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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