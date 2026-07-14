Consiglio Regionale, la nota. Pronto soccorso Pescara, Blasioli: Porto nuovamente il caso in Consiglio regionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:14 luglio 2026 – 09:16- “Stiamo ricevendo numerose segnalazioni di persone che lamentano interminabili attese nel Pronto Soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Visite che non arrivano, ricoveri nei reparti che non vengono effettuati e attese esasperanti – precisa il comunicato. Un caos che congestiona il servizio per l’utenza e mette in difficolta medici, infermieri e OSS che devono lavorare in situazioni di eterna crisi – precisa il comunicato. Davanti a tutto questo dobbiamo rilevare che l’applicazione delle linee guida per la gestione del sovraffollamento nel Pronto soccorso di Pescara, che dovrebbe proprio evitare situazioni del genere, resta ferma – si apprende dal portale web ufficiale. Una mancanza intollerabile resa ancora più grave dal caldo e dalla presenza di turisti, tutti fattori che, come prevedibile, aumentano la pressione di richieste nel PS pescarese – recita la nota online sul portale web ufficiale. È passato ormai un anno dalla delibera n. 493 del 30 luglio 2025 con cui la Giunta regionale ha dettato le linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento nelle strutture del Pronto Soccorso, ma a Pescara siamo ancora lontani dall’obiettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo porterò nuovamente il caso in Consiglio regionale: il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì devono fornire risposte”. Ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli, che spiega nel dettaglio: “La delibera dava ai direttori delle Asl 90 giorni per adempiere e assicurava il supporto del Servizio assistenza ospedaliera della Regione, che avrebbe curato l’istruttoria e garantito un proattivo confronto prodromico alla produzione degli atti – aggiunge la nota pubblicata. Più volte siamo tornati sulla questione della Admission Room e della Discharge Room, elementi essenziali di queste linee guida – In questo tempo, tuttavia, la Asl di Pescara non ha mai messo in pratica gli indirizzi regionali, ma ha prodotto ben 4 ipotesi di applicazione, l’ultima delle quali con la recentissima delibera Asl n. 1127 del 9 luglio 2026, approvata senza nessun confronto con la direzione sanità della Regione Abruzzo – Insomma, mentre i nostri Pronto Soccorso scoppiano, mentre le persone aspettano ore per essere visitate o stazionano giorni sulle barelle per trovare un posto letto, spesso in condizioni disumane, la Asl di Pescara sforna la quarta ipotesi in un anno, destinata a restare carta straccia – si apprende dal portale web ufficiale. Per i Pronto soccorso di Penne e Popoli, invece, siamo fermi alla Delibera Asl n. 1461 che indicava nel 31 dicembre 2025 il termine per la individuazione della Admission Room e della Discharge room, senza che sia stato creato nulla, neanche una delibera – Mi viene il dubbio, a questo punto, che la produzione di delibere sia utile solo per testimoniare che si stia facendo qualcosa e per esimere la direzione della Asl di Pescara dalle carenze dovute a fenomeni complessi ma neanche affrontati ed è evidente che l’Assessore Verì e il Presidente Marsilio, se ne stiano alla larga da questo problema – si legge sul sito web ufficiale. Non è più ammissibile un atteggiamento pilatesco – La scelta e soprattutto l’applicazione di queste linee di indirizzo contro il sovraffollamento riguardano la cura, la dignità e la privacy delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se la destra abruzzese non è capace di raggiungere il risultato, abbia il coraggio di cambiare la sua delibera n. 493. In un anno, dunque, dalla Asl di Pescara sono arrivate 4 ipotesi per la gestione del sovraffollamento: una (delibera 1461 del 30 ottobre 2025) bocciata dalla Giunta, una seconda elaborata dal gruppo di lavoro di esperti istituito con delibera 1656 del 2025, ma accantonata prima ancora che arrivasse il parere regionale, e una terza con Delibera n. 813 del 27 maggio 2026, priva di stime e neanche sottoposta al parere della Direzione regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A distanza di un mese, arriva la quarta ipotesi con la Delibera n. 1127 del 9 luglio 2026, destinata a non produrre nulla – viene evidenziato sul sito web. A causa di questi pasticci, il Pronto Soccorso di Pescara continua a essere alle prese con criticità enormi che mettono a rischio l’erogazione di un servizio efficiente, nonostante medici, infermieri e OSS si adoperino senza sosta per curare i pazienti – precisa la nota online. Su questa delibera, come per le precedenti 3 ipotesi – incalza Blasioli – il confronto preventivo col Dipartimento Regionale, è mancato – riporta testualmente l’articolo online. Non si accenna mai né ad una condivisione, né ad un invio per il parere alla direzione Sanità e tanto meno ad una interlocuzione con il dipartimento regionale – Di questa questione, ho già avvertito il Dipartimento per evitare che possa trovarsi sorpreso da questa copiosa produzione documentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo presenterò una nuova interpellanza regionale da sottoporre all’Assessore Verì, e stavolta mi aspetto che ci vengano fornite risposte chiare e definitive – continua – chiederò in aula all’Assessore di se ritenga valido questo percorso, che disattende totalmente la sua delibera e se condivide che per i tempi di degenza media siano coinvolti solo i reparti di Medicina, Geriatria, Pneumologia, Malattie infettive e Nefrologia e non gli altri – precisa il comunicato. Domanderò inoltre, se sia d’accordo che a Pescara, fuori da quel che prevedono le sue linee guida, sia realizzabile, senza che sia previsto dalla rete ospedaliera, da un atto aziendale o da una delibera specifica, un nuovo reparto sperimentale denominato “Admission con cure multidisciplinari” che dovrebbe trovare spazio al terzo piano e avrebbe inoltre un Responsabile Clinico-Gestionale, figura anch’essa non prevista da alcun atto – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutto questo è il frutto di un disordine e una lentezza amministrativa che partono da lontano – aggiunge testualmente l’articolo online. La ASL di Pescara continua a proporre soluzioni fallaci, in contrasto con tali linee guida e prive di una reale giustificazione per raggiungere il benessere collettivo – recita il testo pubblicato online. Un percorso lento e disseminato di errori che merita di essere valutato dalla Giunta Marsilio, senza atteggiamenti pilateschi”, conclude – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it