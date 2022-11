Consiglio Regionale, la nota. Pronto soccorso Pescara, Pd: siamo con i sindacati

- Advertisement -

– “Siamo con i sindacati per il potenziamento di un Pronto soccorso che deve curare la comunità e contro la decisione della Asl di Pescara di esternalizzare parte delle funzioni del reparto di emergenza, aggiungendo così ai già ingenti danni all’utenza anche la beffa per medici, operatori sanitari e forze che aspettano di essere assunte per potenziare il reparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel mese di ottobre la Asl, su richiesta della CGIL, ha prorogato di soli 10 giorni il bando per la ricerca dei medici a tempo determinato – aggiunge testualmente l’articolo online. Perché solo 10 giorni? Perché non a tempo indeterminato? Per questo stamane abbiamo voluto dimostrare stamane aderendo alla mobilitazione organizzata dalla CGIL davanti al presidio e questo chiediamo alla Asl, perché è ciò che ha chiesto la città in un Consiglio straordinario tenutosi a febbraio ed è anche ciò che abbiamo richiesto a più riprese in Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa è la rotta da seguire: potenziare e mantenere nel pubblico i servizi, modificare l’organizzazione dei reparti e del Pronto Soccorso, per garantire cure adeguate ed evitare file interminabili e ricoveri per giorni nei corridoi”. Lo affermano il capogruppo e il consigliere regionale Pd Silvio Paolucci e Antonio Blasioli reduci dal picchetto di oggi davanti all’ospedale di Pescara – “Da mesi chiediamo il potenziamento della dotazione organica anche del pronto soccorso, ma è rimasto inascoltato persino l’appello da noi fatto con una missiva al Comitato ristretto dei sindaci, invocato perché smuovesse la Asl e attuasse il documento votato a Pescara nel Consiglio di febbraio – rimarcano i consiglieri più volte intervenuti sul tema – Nonostante queste siano richieste anche delle parti sociali, la Asl prosegue dritta verso una esternalizzazione dispendiosa e anche temporanea, pur di non dare risposte e possibilità al personale che aspetta da anni di essere integrato o stabilizzato, risolvendo così almeno il problema degli organici sotto dimensionati – aggiunge la nota pubblicata. È indispensabile agire, perché altrimenti l’unica cosa destinata a potenziarsi sarà la mobilità passiva, già in crescendo, la fuga verso altri presidi fuori regione, verso mete dove queste cose non accadono – riporta testualmente l’articolo online. L’ultimo concorso lo bandì il manager Armando Mancini nel 2019, era per 4 posti, sono entrati 8 lavoratori (alcuni già lavoravano a Pescara in PS), ma col tempo ne sono rimasti più o meno la metà, per via di concorsi esterni e interni, è dunque necessario farne ancora e prevedere che chi vince debba prestare servizio alcuni anni prima di poter andare via – si legge sul sito web ufficiale. Ma ad oggi, a parte la proposta letta sulla stampa e le richieste anche delle parti sociali di procedere alle assunzioni dirette, nulla abbiamo visto in questo senso e la toppa dell’esternalizzazione, che di fatto finirebbe col privatizzare parte dei servizi, è peggio del buco, perché non è destinata a risolvere: ad oggi continuano le segnalazioni su disservizi, il sovraffollamento e le lunghe attese, una carenza di personale medico e sanitario tale che ci siamo ritrovati a leggere che gli utenti erano invitati a rivolgersi ad altri ospedali, anzi a “canali alternativi” al Pronto soccorso – recita il testo pubblicato online. È dunque il momento di agire, ma oculatamente, perché è in ballo il diritto alla salute di tutti”. (com/red)

